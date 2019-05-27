MANİSA (AA) - 27 Mayıs 1960 darbesi, Manisa, Denizli ve Aydın'da kınandı.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı üyeleri, darbenin 59. yılı dolayısıyla Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.
Partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Samet Doğuş, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.
Doğuş, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle Türkiye'nin demokrasi tarihine silinmez bir leke bulaştığını dile getirerek, "27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." dedi.
Darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletin gönlünde taht kurduğunu kaydeden Doğuş, "Adnan Menderes, Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun her yerinde tekrar yankılanmasını sağladı. Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır." diye konuştu.
Doğuş, 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun, 15 Temmuz'da tekrarlanmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Türk Milleti'nin vakur duruşuyla, demokrasiye sahip çıkıp, bu kez aynı oyuna izin vermediğini sözlerine ekledi.
- Denizli
AK Parti Denizli İl Başkanlığı İnsan Hakları birimi tarafından düzenlenen etkinlikte parti üyeleri ve vatandaşlar, darbenin 59. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını belirtti.
Durmaz, "27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.
- Aydın
Aydın AK Parti İl teşkilatı üyeleri tarafından, Atatürk Kent Meydanı'nda "Demokrasi şehidimizi unutmadık", "27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yılında demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun." pankartları açıldı.
Burada konuşma yapan AK Parti Aydın İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı İbrahim Gündeş, 27 Mayıs askeri darbesinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olduğunu söyledi.
Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesinin demokrasi tarihinde silinmeyen kara bir leke oluşturduğunu aktaran Gündeş, "27 Mayıs darbesi ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının yolunu açmıştır." dedi.
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