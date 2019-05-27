MANİSA (AA) - 27 Mayıs 1960 darbesi, Manisa, Denizli ve Aydın'da kınandı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı üyeleri, darbenin 59. yılı dolayısıyla Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Samet Doğuş, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Doğuş, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle Türkiye'nin demokrasi tarihine silinmez bir leke bulaştığını dile getirerek, "27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." dedi.

Darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletin gönlünde taht kurduğunu kaydeden Doğuş, "Adnan Menderes, Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun her yerinde tekrar yankılanmasını sağladı. Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır." diye konuştu.