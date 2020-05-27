27 Mayıs'ın 60. yı dönümü! Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılıyor

Türkiye demokrasi tarihine utanç sayfası olarak geçen 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Sözde yargılamaların yapıldığı Yassıada'daki dönüşüm tamamlandı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle ziyarete açılacak.

2013'TE ADI 'DEMOKRASI VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI' OLARAK DEĞİŞTİ

27 Mayıs 1960, Türkiye demokrasi tarihi en büyük yaralarından birini aldı. Seçilmiş yönetim askeri darbeyle devrildi. Ardından sözde yargılamalar başladı. Yassıada'daki duruşmalar tarihe kara leke olarak geçti. Yargılamaların sonunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararı verildi. Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı Yassıada'nın ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişti. 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetleri başladı.

27 MAYIS'IN 60. YILINDA AÇILIYOR

Çalışmalar tamamlandı, darbelerle anılan Yassıada, artık demokrasi sembolü. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle ada ziyarete açılacak. Törene MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak. Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan burada bir kez daha anılacak.