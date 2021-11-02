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  4. 27. POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

02.11.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü altında silahlı kuvvet olarak çalışmak üzere sözlü 27. POMEM sözlü mülakat sürecine dahil olan adayların gözleri, yapılan mülakat sonuçlarına çevrildi. 27. POMEM mülakatlarında adayın kendisini ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi gibi özelliklere dikkat ediliyor. İşte merak edilenler...

27. POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
  1. POMEM sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. 27. POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan "www.pa.edu.tr" adresinde yayınlanacak. İşte merak edilenler...

27. POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  1. POMEM sonuçlarına ilişkin Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Galiba 20nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" ifadeleri kullanıldı. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre 27. POMEM mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanması bekleniyor.

27. POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKATLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Adayın konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre tanınır. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

dikkate alınır. Her kriter 20 puan üzerinden hesaplanır. Adayın başarılı olması için en az 70 puan alması gerekir.


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