27 Temmuz - 2 Ağustos Haftalık burç yorumu (2020)

27 Temmuz - 2 Ağustos Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Merkür retrosu bu hafta başı bitecek, etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 27 Temmuz 2020 haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Bu hafta gökyüzü etkileriyle hareketli ve sürprizli bir hafta geçirebilirsiniz. Haftanın ilk yarısında tatil planları, seyahatler, teknolojik satın alımlar gündeminizde olabilir. İlişkilerde affedici olmak, farklılıklara tolerans göstermek ile bildiğinizi okumak arasında kalabilirsiniz. Finansal konularda yanılgı durumlarına dikkat etmeli, riskli yatırımlarda büyük karların fakat büyük zararların da olabileceği bir hafta olduğunu bilmelisiniz. Kardeşlerle ilişkiler, ev içindekilerle iletişim hafta içinde gündeminizi belirleyebilir. Aile içinde büyük sözler, dürtüsel tepkiler ve abartılı düşüncelerden kaçınmalısınız. Pişman olacağınız sözler sarf etmeyin. Bakış açınızı değiştirmenin hayatınızdaki dengeleri ne kadar değiştirdiğini fark edeceksiniz. Yalnızlar için tanışma, yakınlaşma ve yaz aşkı durumları olabilir. Süregelen ilişkilerde konuşulmayan duygular konuşulabilir. Finansal alanda beklenmedik fırsat ve kazançlar olurken, plan dışı harcamalar da gündeme geliyor.

Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Haftanın ilk günü Yengeç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Güneş-Satürn arasındaki exact açı ile, haftanın ilk gününden itibaren hareketli bir gündem içerisinde olabilirsiniz. Koşturmaca, pek çok işi halletme, yaratıcı fikir ve hamlelerinizle üstlerinizden takdir görme söz konusu olabilir. Kısa bir seyahate çıkabilir, seyahatler ve eğitim konularında planlamalar yapabilirsiniz. Bugünlerde daha net kararlar, net söylemler içerisinde olacak, inatçı ve bildiğini okuyan tavrınızın öne çıktığını göreceksiniz. Kararlarınızı zaman zaman karşınızdakilere dayatabilirsiniz. İş hayatında ve çalışma düzeninde sistem değişikliği, iş görüşmeleri yapma, yapılan görüşmelerin ise sonuçlanması olası. 27 Temmuz sabahında Güneş Aslan burcuna geçerek, her zaman sevdiğiniz netlik durumlarını yaşamınıza çekmeye devam ederek, iç huzuru arttıracak. Bazı Boğalar için hafta içinde yöneticilerle ilişkiler, bazıları içinse baba ve yaşlı aile üyeleri hafta içinde ekstra gündem olabilir. Bu kişilerden daha çok destek ve takdir ihtiyacında olabilirsiniz. Uzak akrabalardan haberler alınabilir. Kısa eğitimler, hobiler, araçlar, teknolojik satın alımlar gündemde.

İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Pazartesi günü Yengeç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Sizin için özellikle karmik ve kadersel olan bu Yeni Ayla, inançlarınız doğrultusunda deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Korkularınızın üzerine gitmek, yüzeysel değişimler yerine derin bir dönüşümü başlatmak, hayata bakışınızı ve düşünce kalıplarınızı değiştirmek bu dönem oldukça faydalı olacaktır. Bugünlerde yeni karmalar yaratabilir veya karmik bir durumun sonuna gelebilirsiniz. Arkadaşlık, flört ve sevgililik gibi ilişkilerde ayrılıklar olabilir. 27 Temmuz'da Güneş, Aslan burcuna geçerek enerjinizi yükseltecek, daha hızlı harekete geçeceğiniz, daha dışa dönük olacağınız, çevrenizin genişleyeceği 1 aylık bir süreci başlatacak. Hafta içinde eş, baba ve aile büyüklerinden maddi destek alabilir, ortaklı işler yapıyorsanız finansal konularda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bu süreçte iş hayatındaki göreviniz, pozisyonunuz veya aylık kazancınızla ilgili eksiklik & yetersizlik hissi içinde olabilir, bu konuyla ilgili çıkış yolları arayabilirsiniz.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Haftanın ilk günü gökyüzünde sizin burcunuzda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftadan başlayan "netleşme, nihai sonuçlanma" görünümü, haftanın ilk yarısı boyunca devam ediyor. Uzun süredir devam eden yasal konular, davalar bugünlerde sonuçlanabilir. Taşınma, düzen değişikliği durumu tamamlanabilir. Alttan aldığınız, idare ettiğiniz, sabır gösterdiğiniz ilişkilerde artık sesinizi çıkarabilir; iş veya özel ilişkiler fark etmeksizin sınırı aşan kişilere karşı sınır koyabilir, ilişkilerde yönetici ve kontrol edici taraf olabilirsiniz. Bugünlerde çevrenizdeki kişilerle iletişimde manipülasyonlar, narsistik durumlar, gizlenen durumlar söz konusu olabilir. Yeni tanıştığınız kişilerle ilgili hızlı karar vermemeli. Pek çok konuda geçmişi silip, önünüze bakacağınız bir dönem başlıyor. Sırtınızdaki yükleri atarak 27 Temmuzdan itibaren başarılarınızın, değerinizin ve sahip olduklarınızın kıymetini keşfetme zamanı. Yeni bir kazanç dengesi, ek işler sayesinde ek kazançlar, eş ve babadan maddi destekler gündemde olabilir.

Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Hafta başında gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileriyle, sağlık ve estetik kaynaklı operasyonlar, medikal destekler, görüntü ve tarz değişikliği gündeminizde olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili sağlık destekleri, araçlarla ilgili bakım-tadilat ve zorunluluklar öne çıkabilir. 27 Temmuzda Güneş, Aslan burcuna geçerek sizin döneminizi başlatıyor! Bir süredir iş, sorumluluklar, zorunluluklar sizi bir şekilde kısıtlandığınız, ev veya işe hapsolduğunuz, bir süredir daha içe kapalı geçirdiğiniz bir sürecin sonuna geliyorsunuz. 27 Temmuz'dan itibaren özgürleşme, güçlenme, risk alma ve tutkularınızın peşinden gitme isteğinde, gayretinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda daha çok dikkat çekebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. İş değişikliği, ek iş ve teklifler, çalışma hayatında düzen değişikliği gündeme gelebilir. Kısa bir mola verebilirsiniz. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Hafta başından itibaren ruhsal veya bedensel bir rahatlama isteği artabilir, yorgunluk hali içerisinde olabilirsiniz. Çalışma hayatında veya eğitim-sınav konularından dolayı stresli, yoğun bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Sorumluluklarınızı, gereklilikleri daha iyi belirlemeli; bu doğrultuda hareket etmeye çalışmalı. Aylık kazançta artış getirecek durumlar, ek iş ve mesai ücreti gibi kazancı arttıracak durumlar oluşabilir. Bugünlerde yaşamınızın bazı alanlarında tatmin edici, keyifli ve yolunda giden bir enerji hakimken, tıkanıklık ve aksaklık olan alana takılı kalarak yaşam enerjinizi düşürmemeye dikkat etmelisiniz. 27 Temmuzda Güneş Aslan burcuna geçerek içe dönüş, spiritüel konulara merak, bilinmezi sorgulama, maneviyatı güçlendirme ve yaşamın anlamını keşfetme konularını gündeminize taşımaya başlayacak. İlişkilerde ileriye dair planlar, geleceği düşünerek hareket etme söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olma, gebelik haberleri, tüp bebek tedavileri gündeme gelebilir. Yalnızlar için geçmişteki ilişkinin etkisi, nostalji durumu artabilir.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Hafta başındaki Yeni Ay ile iş veya özel hayatınızda öne çıkma, beğenilme isteğiniz artabilir. İçten içe yaşamınızdaki koşulların daha fazlasını isteyebilir, bu doğrultuda bir arayışa girebilirsiniz. Yalnızlar içinse haftanın ilk yarısı yalnızlık hissinin arttığı bir etkide geçebilir. 27 Temmuz'da Güneş, Aslan burcuna geçiyor. Hafta içinde görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, estetik konulara, tarzınıza ve görüntünüze daha fazla önem verebilirsiniz. Beslenme düzeninde değişiklik, diyet ve yoga gündeminizde olabilir. Haftanın sonuna doğru kısa bir seyahate ve tatile çıkabilir, eğitimle ilgili tasarı ve planlamalar içinde olabilirsiniz. Haftanın tamamında düşüncelerinizin, sözlerinizin ve attığınız adımların karmanıza etki ettiğini unutmamalısınız. Etik ve objektif olmalı, dedikodu ve kaotik-karmaşık ilişkilerden kaçınmalı, dürüstlükle hareket etmelisiniz. Yaşamınızdaki eril figürler gündeminizi etkileyebilir. Eş, baba ve patronlar öne çıkabilir. Eski bir iş düzeni son buluyor. İşten çıkma-çıkarılma durumları oluşabilir.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Haftanın ilk günü Yengeç burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ay etkisiyle haftanın tamamında anda olmaktan ziyade geçmiş ve geleceğe odaklı olacak, ileriyi düşünerek yeni adımlar içinde olacaksınız. İlişkilerde geleceğe dair konuşmalar, ailelerin tanışması, düğün-nişan gibi konular gündeme gelebilir. Partnerlik ilişkilerinde karşınızdakilerden duygusal teklifler alabilirsiniz. Uzun süredir devam eden davalarda sonuçlanma elde edilebilir. Eğitim, seyahat adına planlamalar netleşiyor. Hafta boyunca düşünceleriniz, söylem ve adımlarınız yeni bir karma yaratabilir. Bu doğrultuda düşüncelerinize ve adımlarınıza daha çok dikkat etmeli, karamsarlık ve negatif kodlamalardan kaçınmalısınız. Hafta boyu her türlü ilişkide karşınızdakilere göre hareket etmeye, karşınızdakileri analiz etmeye açıksınız. Dönemsel projeler, dönemsel işler gündeme gelebilir. Akrabalarınızla ilgili haberler, eşin ailesinde oluşan gündemler oluşabilir. 27 Temmuzda Güneş, Aslan burcuna geçerek özellikle kariyerde başarı hissini getireceği bir aylık süreci başlatıyor.

Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (27 Temmuz - 2 Ağustos) Haftanın ilk günü Yengeç burcunda meydana gelen Yeni Ay etkileriyle, finansal konularda önemli konular gündemde olabilir. Bu alana daha ciddi, sorumluluk odaklı ve gerçekçi bakmanız gerekebilir. Bu hafta harcamalarınızın daha akılcı olmasına, yatırım ve borçlanmalarda daha iyi araştırma ve planlamalar için olmaya dikkat edin. İş hayatında ani gelişmeler yaşanabilir. Çalışma arkadaşları, sorumluluk alanız ve çalışma rutininiz değişebileceği gibi, bazı Yay burçları için işten çıkarılma, finansal konular sebebiyle istifa söz konusu olabilir. İlişkilerde kadersel tanışmalar, karmik ilişkilerde yeni bir evreye geçilmesi oldukça olası. Uzun süredir devam eden, kaotik ve karmaşık ilişkilerde bir sona gidilebilir. 27 Temmuzda Güneş, Aslan burcuna geçerek yaşama dair inancınızı arttırmak, bir süredir içe kapalı, karamsar enerjiden çıkmanıza zemin sağlamak için çalışacak. Haftanın ikinci yarısında ilişkilerde geçici dargınlıklar, geçici barışmalar olabilir. Hafta sonunu akışta kalıp şartlara uyum sağlayarak, esnek ve kabul edici olarak daha keyifli geçirebilirsiniz. Beklentiler ve subjektivite ise hayal kırıklığını getirebilir.