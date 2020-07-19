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  4. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor!

27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den (27), 3 gündür haber alınamıyor. Gültekin'in İstanbul’da yaşayan ailesi Muğla’ya gelirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in ablası Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, son telefon görüşmesini anlattı.

27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor!

Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul’da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya geldi.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka’da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.

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