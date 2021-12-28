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28 Aralık Salı günlük burç yorumları: Duygu ve düşüncelerde çatışmalar yaşanacak! 28 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

28.12.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünde gezegenlerde meydana gelen günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve yaşamımızda gerçekleşen olaylar farklılık gösterebiliyor. Bugün İkizler burçları iş hayatıyla ilgili koştururken, Aslan burçları anlık duygu değişimleri yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 28 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

28 Aralık Salı günlük burç yorumları: Duygu ve düşüncelerde çatışmalar yaşanacak! 28 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

28 Aralık Salı gününde Ay gün boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün genelinde yapacağımız konuşmalarda, toplantılarda Merkür-Neptün olumlu açısının etkileriyle birlikte, daha uyumlu sonuçlar alabiliriz. Böylece anlaşmazlıklar çözülebilir. Yengeç burçları bugün yarım kalan işlerini tamamlayabilir, Koç burcu ise düzensiz beslenme sorunu yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bu saate kadar günlük işlerinizde ve programlarınızda aksamalar olabilir. Dağınık beslenebilir, beslenmede düzensizlikler yaşayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu görme ve kendiniz için çabalama zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken iş hayatınızda yoğun ve hareketli bir tempo içerisinde olabilirsiniz. İş ilişkilerinizi doğru dengeler içinde tutmak, profesyonel davranmak ve politik olmak faydanıza olacaktır.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken iş ve özel hayatınız arasında denge kurabilir, bireysel planlarınıza daha kolay ulaşabilirsiniz. Bir süredir hissettiğiniz baskı veya sıkılganlık hali dağılmaya başlayabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken ailenizle bir araya gelebilir, aileniz için fedakarlıklar yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ve ebeveynlerinizle iş birliği içinde olma ve uzlaşma daha kolay olabilir. İş hayatında adım atmaktan çekinmeyin.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek olabilir, ilişkilerinizden yana keyifli paylaşımlar içinde olabilirsiniz. İş görüşmeleriniz ve toplantılar verimli geçebilir. Aşk ilişkilerinde bir adım atma isteğinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken maddi konularda güvende olma isteğiniz artabilir. Finansal kaygılara kapılarak karamsarlaşmak yerine işinize emek vermeye, elinizden gelenin iyisini yapmaya çalışın. Sınavlarınız başarılı geçebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken şans ve fırsatlar yakalayabilir, iş veya özel hayatınızda kalıcı ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Bir hedefinize ulaşmak sizi daha başarılı hissettirebilir. Kısa süreli eğitimlerle ilgili çalışmalarınız olabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken uzun vadeli planlar içerisinde olabilirsiniz. İş hayatınız ve sorumluluklarınız sizin için önem kazanabilir. Odaklandığınız konuda hızlı ilerleyebilir, iş ve sorumluluklarınızda başarı sağlayabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken ilişkiler ve sosyal çevreniz ön planda olacaktır. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan teklifler alabilirsiniz. İş görüşmeleri yapmak, uzun vadeli düşünerek karara varmak için uygun bir gün.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken görev ve sorumluluklarınız ön planda olacaktır. Eğitimleri tamamlama, resmi başvurularla ilgili işler, yurtdışı bağlantıları gün içinde öne çıkabilir. Aile büyükleri ve akrabalarla iletişim artabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken yeni düşünceler, yeni hevesler içinde olabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber bugün gelebilir. Sevindirici telefonlar alabilir, sosyal çevrenizdeki bir erkekten teklif alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi Burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya başlarken ilişkilerinizde ve iletişiminizde daha gizemli olurken, etrafınıza karşı daha politik davranabilirsiniz. Kişiye, şartlara göre hareket etme eğilimindesiniz. Güzellik ve estetik konuları gündeme gelebilir.

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