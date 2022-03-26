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28 bin TL değerindeki lastiklerinin kesildiğini görünce hayatının şokunu yaşadı: Lastikleri Almanya'da taktırmıştık

26.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta park halinde bıraktığı aracının lastiklerinin kesildiğini gören kişi şaşkına döndü. Araç sahibi İbrahim Koca, Almanya'da takılan lastiklerin değerinin 28 bin lira olduğunu belirterek, şüphelinin yakalanması için şikayette bulunduğunu söyledi. Koca, ''Lastikleri de daha yeni almıştık. Almanya'da takılıp buraya geldi. Sadece 3 bin 500 kilometre yol yapmış lastikler. Lastiklerin tanesi 7 bin lira ve zararımız 28 bin lira. Hiç kimseyle bir husumetimiz yok'' açıklamasında bulundu.

28 bin TL değerindeki lastiklerinin kesildiğini görünce hayatının şokunu yaşadı: Lastikleri Almanya'da taktırmıştık

Olay, Kahramanmaraş Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için apartmandan çıkan İbrahim Koca, aracının lastiklerinin havasının inmiş olduğunu fark etti. Koca, lastikleri incelendiğinde kesildiğini görüp polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

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''LASTİKLERİ DAHA YENİ ALMIŞTIK''

Kimseyle herhangi bir husumeti olmadığını belirten İbrahim Koca, "Sabaha karşı site bahçesine yaklaşan otomobilden inen bir kişi, aracın 4 lastiğini defalarca bıçaklayıp kaçıyor. Lastikleri de daha yeni almıştık. Almanya'da takılıp buraya geldi. Sadece 3 bin 500 kilometre yol yapmış lastikler. Lastiklerin tanesi 7 bin lira ve zararımız 28 bin lira. Hiç kimseyle bir husumetimiz yok ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bunun bir an önce emniyet tarafından çözülmesini ve yapan kişinin yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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Kahramanmaraş
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