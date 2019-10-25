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28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 07:57 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın salı gününe denk gelmesinin ardından herkes '28 Ekim pazartesi resmi tatil mi? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar, hafta sonuyla bilikte 4 günlük tatil planı yaparken, 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek.

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de anlam ve önemiyle ülkemizin dört bir yanında gururla anılacak. Mustafa Kemal Atatür'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu yılda coşkuyla kutlanacak.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine gelmesi nedeniyle vatandaşlar 'resmi tatil' aramsı yapıyor. 29 ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi diye araştırma yapanlar, o gün okulların ve işyerlerinin açık olu olmadığını öğrenmek istiyor. "28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar hafta sonu tatiliyle birlikte 4 günlük tatil için plan yapıyor...

28 EKİM PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil sayılacak.

29 EKİM SALI RESMİ TATİL

Pazartesi öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak.

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