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28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

28.10.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 52.293.631 TL değerinde olmuştu. Peki 28 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ekim Süper Loto sonuçları...

28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 52.293.631 TL değerinde oldu. Peki 28 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

28 EKİM PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlenecek. Daha önce geçtiğimiz Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 28 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 52.293.631 lira olarak belirlendi.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 1 ,8 ,22 ,30 ,36 ,56 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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