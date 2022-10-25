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28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim Cuma yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hakkında detaylar

25.10.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim Cuma günü üniversiteler tatil mi yoksa yarım gün mü sorusunun cevabı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram arifesi olan 28 Ekim Cuma günü tatil olmadığı hem üniversiteliler hem de birçok çalışan tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim Cuma yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hakkında detaylar...

28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim Cuma yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hakkında detaylar

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'nın gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Geri sayım devam ederken hem 28 Ekim Cuma hem de 29 Ekim Cumartesi günü resmi tatil detayları merak ediliyor. 28 Ekim Cuma günü dersi olan öğrenciler "28 Ekim üniversiteler tatil mi, açık mı?" şeklinde aramalar yapıyorlar. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan bir milli bayramdır. Bu nedenle 29 Ekim'de kamu ve kuruluşlarda resmi tatil ilan edilmektedir.

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim Cuma gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilecek. Bununla berabertoplam tatil süresi 3 gün tatil olacak. Üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişiklik göstermektedir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim Cumartesi günü resmi tatil olması sebebiyle 28 Ekim Cuma günü yarım gün olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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28 ekim 29 ekim cumhuriyet bayramı

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