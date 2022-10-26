Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala 28 Ekim'in tam gün mü yarım gün mü olacağı birçok çalışan, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

