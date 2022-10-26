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28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

26.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala 28 Ekim'in tatil veya yarım gün olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan milli bayramdır. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala 28 Ekim'in tam gün mü yarım gün mü olacağı birçok çalışan, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışacak.

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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Anahtar Kelimeler:
28 ekim cumhuriyet bayramı

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