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28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor?

26.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Öte yandan plan yapmak için 29 Ekim'in hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatiller takvimini inceliyor. Birçok kişi "28 Ekim günü yarım gün mü, tatil mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşte 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair ayrıntılar...

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığını öğrenmek isteyen kişilerin yaptığı araştırmalar da hız kazandı. Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü coşku içinde kutlanacak. İşte 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına dair detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

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Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapacakların cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, ek mesai alabilecek.

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29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL Mİ?

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. 29 Ekim bu yıl tatil gününe denk geliyor. Pazar günü kutlanacak olması nedeniyle de ek herhangi bir tatil programı uygulanmayacak.

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Günün önemli manşetleri


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