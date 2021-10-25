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28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün tatil mi?

25.10.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim ve 29 Ekim günlerinin yarım gün ve tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş '28 Ekim yarım gün mü?' sorusunu merak ediyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün tatil mi? İşte merak edilenler...

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün tatil mi?

28 Ekim günü hakkında araştırmalar hızlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar bir önceki gün olan '28 Ekim yarım gün mü?' sorusunu araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı her sene olduğu bu yıl da sevinçle bekleniyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olarak sayılmakta. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi olarak tatil oluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tam gün resmi tatil oluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmakta olduğu ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 Ekim günlerinde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.1925 senesinde çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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