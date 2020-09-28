28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumu (2020) Eylül'ün son haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 28 Eylül - 4 Ekim haftası haftalık burç yorumları... 28 Eylül - 4 Ekim Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 28 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle yaşamınızın farklı alanlarında ilahi adalet durumları çalışabilir, ödüller ve sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Ektiklerinizin sonucunun geleceği bu süreçte, gelişme ve ilerleme yolunda olmalı, ruhen ve bedenen daha sağlıklı olma yolunda ilerlemelisiniz.

Bu doğrultuda medikal veya psikolojik destekler alabilir, şifaya kavuşabilirsiniz. Hafta içinde kritik konuşmalarda dikkatli olmalı, ilişkileri ve ortaklıkları uç noktalara götürmemeye, şartları zorlamamaya özen göstermelisiniz. Finansal alanda dengeniz ve şartlarınız aniden değişebilir. Plan dışı paralar gelebileceği gibi, zorunlu ödemeleri gerçekleştirmeniz gerekebilir. Kardeşler ve yakın çevre, komşular ile iletişimde anlaşmazlık ve gerilimler daha hızlı tetiklenebilir. Fikirsel zıtlıkları büyütmemeye odaklanmalı. Estetik konular, görüntünüzle ilgili iç dünyada hassasiyetler bu hafta da devam edebilir. Kendinizde kusur aramaya meyilli olabilir, kendinize daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Bu ise olmayan sorunları var etmenize neden olabilir. Kendinizi desteklemeniz ve onaylamanız, insanların desteğinden daha önemli. İç motivasyonu korumalı. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta yaşamınızı düzenlemekle ilgilenirken, rutininizde ve alışkanlıklarınızda değişimlere gitmeye başlayacaksınız. Hem özel hayatınızda hem iş hayatında eski düzenler değişebilir. Aşk ilişkilerinde karşılıklı değer ve anlayış, uyum ve esneklik önem kazanırken bu konularda eksik olan ilişkiler mesafeleşme veya bitişe gidebilir.

Merkür hareketiyle bazı Boğalar, ilişkilerinde ani ve beklenmedik değişimler yaşanabilir. Gerilim enerjisinin daha yüksek çalışabileceği bir süreç. Bu yüzden şartları zorlamamak faydalı olabilir. Kendinize ve ilişkilere dair bakışınızda radikal değişimler yaşayacağınız bu süreçte, estetik konular da gündemde olmaya devam ediyor. Hafta boyu pişman olacağınız tavırlardan kaçınmaya çalışın. Çalışma hayatında zorunlu değişiklikler, zorunlu durumlar öne çıkabilir. Finansal konularda abartılı risklerden ve gereksiz harcamalardan kaçınma zamanı. İnatlaşmalar ve sabit fikirlilik ilerlemenizi engellerken büyük resmi görmek ve farklı açılardan düşünmeye başlamak başarıyı getirecek. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta yaşamınızda ani ve beklenmedik gelişmeler önünüze gelebilir. Beklenmedik bir problem, beklenmedik sürprizler hafta boyunca oldukça potansiyel. İş hayatında hızlı ve ani kararlar almaktan kaçınmalı, çalışma ortamında gerilimi beslememeye dikkat etmelisiniz. Sağlıkla ilgili kısa süreli rahatsızlıklar olabilir. Bazı rahatsızlıklar aniden yükselip ve aniden şifaya kavuşma durumlarını getirebilir. Hızlı düşünüp, hızlı karar alacağınız günlerdesiniz. Bazı aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde beklentiler ve gerçekler ayrılabilir. Bazı ilişkiler kritik bir süreçten geçebilir. Geçmişteki dostlar ve ilişkiler bu dönemde barışma, adım atma durumlarıyla tekrar gündeme gelebilir. Hafta boyunca size iyi gelen kişilerle, iyi gelen ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.

Duygularınızı çözümlemeye çalışmalı, ilişkilerde neye ihtiyacınız olduğunu belirleyerek bu doğrultuda hareket etmeli, seçim yapmalısınız. Ev içinde tadilatlar, arızalar gündeme gelebilir. Yüklü satın alımlar ve yatırımlar gibi planlarınız olabilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta kariyer planlamalarınız, hedefleriniz ve finansal konular öne çıkabilir. Yaşama genel olarak "daha iyisi" mantığında bakarken, hedeflerinizi yükseltebilir, finansal alanda güçlenmeye çalışabilirsiniz. Eksiklikleri daha net görebileceğiniz, nispeten bu eksikliklere takılı da kalabileceğiniz günler. Fakat şifalanmaya, iyileşmeye, gelişmeye odaklanmak eksikliklerin giderilmesini hızlıca sağlayacaktır. Bu yüzden bu hafta boyunca yaşamınızın her alanına "eksiklik" mantığından ziyade "iyileşme" mantığıyla yaklaşmalısınız. Hayata dair henüz gerçekleşmemiş istekleriniz, bu hafta sizin için ekstra önem kazanabilir. Kendi değeriniz ve yeteneklerinizle nasibinizi ayırt etmeli, değersizlik algısına girmemelisiniz. Nitekim yaşama dair dileklerinizden bazılarının bu hafta ilahi etkilerle gerçekleştiğini görebilirsiniz. Fakat takıntıdan, kıtlık bilincinden, başarısızlık inancından mutlaka uzaklaşmalısınız.

Araçlarla ilgili sorunlar, kardeşler ve sosyal ilişkilerde uzlaşma ve anlaşma problemleri gündeme gelebilir. Aşk hayatında derin duygular hissetmek isteyebilir, mutluluğunuzu isteklerinizin olmasına bağlayabilirsiniz. Bazı ilişkilerde iyileşme ve toparlanma oluşabilir, telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta yoğun ve hareketli bir gündem içerisinde olabilir, farklı pek çok iş ve konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eğitim hayatında, yasal konularda, başvurularda sevindirici haberler alabilir, ilerleme kaydedebilirsiniz. 2 Ekim Dolunayının etkileriyle kalpten geçirdiğiniz bir dilek ve istek, bu hafta içinde karşınıza gelebilir. Saf niyetlerde olma, dilek ve istekleri takıntı haline getirmeme zamanı. Zira takıntılar, eksiklik inancını getirebilir. Hafta içerisinde teknolojik aletler, araçlar ve ulaşımla ilgili konularda ani gündemler oluşabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalı, iletişim kurarken daha özenli olmalısınız. Bu hafta ilahi adalet durumları da önünüze gelebilir.

Ev içindeki iletişimde gerilim daha hızlı tetiklenebilir. İnatçılık ve ısrar uzlaşmayı güçleştirebilir. Bu hafta sosyalleşmek, hobilere yönelmek iyileşme ve toparlanmayı sağlarken, evinize veya içinize kapanmak depresifliği daha hızlı getirebilir. Bazı ilişkilerde tavır alabilir, kendi isteklerinizle hareket edebilirsiniz. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta iyi-kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik haberler, beklenmedik telefonlar gelebilir. Ani kararlar almaya, bir süredir düşünüp araştırdığınız konularda aniden netleşmeye oldukça açıksınız. Hobiler, kurslar, eğitimler gündeminizde olabilir. Maddi hasarlı kazalara karşı dikkat etmeli. Teknolojik satın alımlardan kaçınmalısınız. Kardeşler ve eşin akrabalarıyla iletişimde daha titiz olmalı. Güven isteği artarken, detaylara her zamankinden çok takılabilir veya önem verebilirsiniz. Finansal konularda yeni gündemleri ve tasarıları getiren 2 Ekim Dolunayı ile satışlar, borçlar ve borçlu satın alımlar gündeme gelebilir. Sizin için telepatik durumların daha çok çalışabileceği günler.

Düşünceleriniz, sözleriniz gerçekleşebilir. Gizli ve karmaşık işlerden, etik dışı durumlardan kaçınmalısınız. Sosyal çevrenizdeki ilişkileri düzenlemeye gidebilir, size iyi gelenlerle olmak isterken, enerjinizi aşağı çeken kişilerden uzaklaşabilirsiniz. İlişkilerde sınırsız vermek, günün sonunda yara almanıza neden olabilir. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta ilişkiler alanınızda 2 Ekim tarihinde Dolunay meydana geliyor. Pek çok ilişki, ortaklık durumlarını gündeme taşıyacak bu gökyüzü olayıyla birlikte, bazı ilişkilerde şifalanma çalışırken bazılarında yara alma-yara verme durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ektiklerinizin sonucunu getirebilecek, ilahi adalet durumlarını çalıştırabilecek güçte bir Dolunay hakim. Yalnızlar, sizi geçmiş ilişkilerden sıyıracak, ruhunuzu şifalandıracak kişilerle tanışabilirsiniz. İlişki sahibi olmak, ilişkilerden beklediğinizi bulmak siz Teraziler için hafta boyunca daha önemli olacak. Yasal ve adli konular gündeme gelebilir. Süregelen davalarınız ilerleme kaydedebilir. Çalışma hayatında ise belirsizlik, uyum süreci gibi durumlar olabilir. Finansal konularda hatalara karşı dikkatli olmalı, lüzumsuz harcamalardan kaçınmalısınız. Estetik operasyonlardan Mars retrosu bitene kadar kaçınmaya devam etmelisiniz. Eğitim ve seyahatler adına harcamalar yapılabilir.

Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta ruh ve beden sağlığı öne çıkıyor ve önem kazanıyor. Kronik rahatsızlıklara dikkat etmeli, stres ve gerilimden kaçınmalısınız. Bu hafta stres, mide sorunlarına ve baş ağrılarına yol açabilir. 2 Ekimde gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle şifa enerjisi ise çok güçlü çalışıyor olacak. Haftanın tamamında uyku kalitenizi korumaya çalışın. İşaretçi rüyalar görebilirsiniz. Sezgileriniz ise güçleniyor. Çalışma hayatında eksiklikler, aksilikler ortaya çıkabilir. Hali hazırda var olan eksiklikler ise bu hafta sizi daha çok rahatsız edebilir. Bu hafta genel olarak kestirip atmak yerine çözüm yollarını aramak önemlidir. İkili ilişkilerde ani gelişmelerin yaşanabileceği, sürpriz durumların arttığı bir süreç söz konusu. Beklemediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bazı kişilerden beklenmedik tavırlar görebilirsiniz. Haftanın güzel yanı, kendinizi keşfe çıkabilir, bir iç yüzleşme yaşayabilir, hatalı yanlarınızı görerek gelişimi başlatabilirsiniz. Bazı Akrepler, mesleği ve iş hayatına dair geçmişe nazaran daha iyi bir iş ve fırsat yakalayabilir.

Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta hobilerinize ve yaratıcı işlere yönelebilir, bu alanlarda başarılı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili ekstra bir çaba, efor veya kaygı içinde olabilir, onların yaşamında yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. Bazı Yaylar için ise sürpriz, plan dışı gebelikler gündeme gelebilir. Çalışma hayatında, kurduğunuz ilişkiler daha kritik ve önemli bir pozisyonda olabilir, iş ilişkilerine ekstra önem vermeniz, dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili daha titiz olma zamanı. 2 Ekimde gerçekleşecek Dolunayla birlikte aşk ilişkilerinde ve partnerliklerde hızlı gelişmeler yaşanabilir. Size yük olan, sorun getiren ilişkilerden sıkılabilir, uzaklaşabilirsiniz. Yeni ve heyecan uyandıran durumlar ise daha çok ilginizi çekebilir. Bazı ilişkilerde doğru yerde hayır deme zamanı. Nitekim, ömrü tükenen ilişkiler ani veya net bir sona gidebilir. Uyku düzensizlikleri, karmaşık ve bilinçaltı rüyaları artış gösterebilir. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta sağlıkla ilgili süregelen konularda yeni gündemler, yeni tedavi süreçleri oluşabilir. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Tedavilerle şifa enerjisi çalışabilir. Ev içinde yenileme, tadilat ve arızalar olabilir. Ev halkı ile iletişimde kırıcı, yaralayıcı tavırlardan kaçınma zamanı.

Bazı uzun soluklu ilişkilerde ve evliliklerde toparlanma, iyileşme ve uzlaşma sağlanabilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkileri, flört durumları ise daha geçici etkilerle çalışabilir, bireysellik ve zıtlaşma durumları oluşabilir. Sosyal çevrenizdekilerle fikir ayrılıkları oluşabilir. Bazı Oğlaklar, iş hayatı ve sorumlulukları nedeniyle ilişkilerine odaklanmakta zorlanabilir. Bu hafta zihniniz hem detaylara hem bütüne odaklanarak pek çok sorunu çözmenizde yardımcı olabilir. Çalışma hayatında stres yönetimi olabilir. 2 Ekim civarında agresyona dikkat. Kendinizi doldurmamaya dikkat edin. Bazı Oğlaklar için Dolunayın etkileriyle ilahi adalet durumu çalışabilir. Süregelen davalar sonuçlanmaya doğru gidebilir. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (28 Eylül - 4 Ekim) Bu hafta eski dostlarınızla bir araya gelebilir, keyifli görüşmeler yapabilirsiniz. Hafta boyu enerjiniz ve ruh haliniz daha sık değişebilir. Pek çok konuya siyah-beyaz bakabilir, netleşme çabasında olabilir, net kararlar alma isteğinde ve arayışında olabilirsiniz. Belirsizlikler ve kaotik durumlar enerjinizi düşürebilir, karamsarlığı getirebilir. Maddi konular, hafta boyunca motivasyonunuzu etkileyen bir noktada çalışabilir. Bu alandaki başarılar, iç huzuru arttırırken finansal zorlanmalar daha gergin olmanıza neden olabilir. Fakat 2 Ekim Dolunayının etkileriyle aklınızdan geçirdiğiniz dilek ve istekleriniz hızlıca gerçekleşebilir, önünüze gelebilir.