28 Haziran – 4 Temmuz Haftalık burç yorumları | Ruh Hali değişikleri oldukça etkili!

28 Haziran haftasında Akrep burçlarının gündeminde kariyer planları yer alırken, Balık burçları ise çekişmeli bir hafta geçiriyor. Hafta boyunca ani ruh hali değişiklikleri yaşayabiliriz. Yaşadığımız duygular birbirinden bağımsız şekilde uçlarda olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Haftalık burç yorumları birçok kişinin planlarında etkili olabilir.

28 Haziran – 4 Temmuz haftası Ay’ın Kova burcundaki hareketiyle başlıyor. Daha sonra 28 Haziran akşam saatlerine doğru Balık burcuna geçen Ay, Perşembe günü Koç burcunda ilerliyor. 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen Mars Satürn karşıt açısı sonucunda ise duygularımız volkan halini alabilir. Ruh halimizde gerginlikler görülebilir. Haftanın son iş gününde ise Ay, son dördün fazında ilerliyor. Bu da aklımıza takılan konuları değerlendirmemiz açısından bize fırsat veriyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor ve sizlere aşk ilişkilerini heyecan ve tutkuyu uyandıran deneyimler getirmeye başlayacak. Yalnızlar için yeni deneyimler kapıda olabilir. Özellikle kendinize güvenmek, kendinizle ilişkinizi iyileştirmek, kendinizi severek işe başlamak auranızı daha güçlü kılarken bu dönemde daha sağlıklı ilişki fırsatlarını getirebilir. Bir süredir sorun yaşanan aşk ilişkilerinde ise bu hafta tahammülünüz azalabilir, netleşmek isteyebilir ve ani kararlar, ani tavırlar içinde olabilirsiniz. Riskli yatırımlar ve borsa, altın yatırımları bu hafta gündeminizde olabilir. Bazılarınız bu yolla kazanç sağlayabileceği gibi daha önce katıldığınız bir çekilişte de bu hafta şans sizden yana olabilir. Hafta içinde stres hali baş ve kalp ağrılarına sebebiyet verebilir. Sevdiklerinizle bir arada olmaya, kendinizi mutlu etmek için çaba sarf etmeye ve çocuklarınızla veya etrafınızdaki çocuklarla vakit geçirmeye çalışın. Hafta içerisinde saçla ilgili değişikliklerin tamamını yaptırabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor ve sizlere haftanın ilk gününden itibaren hem iş hem özel hayatınızda başarı arzusunu, hırs duygusunu ve kararlılığı getirebilir. Hayatınızın temel taşlarıyla ilgili değişiklik kararlarınız olabilir. Taşınma ve seyahat konuları bu gündemlerle birlikte ortaya çıkabilir. Sorunlu evlilikler için bu hafta ipler gerilebilir ve zıtlaşma, gurur veya inatlaşma hali mesafeleri büyütebilir. Ev halkıyla gerilime karşı dikkat edin. Dönem içerisinde aynı zamanda ev halkından bazıları seyahat, evlilik veya taşınma gündemleriyle evden ayrılabilir. Bu hafta bekar Boğalar için evliliğe dair düşünceler, kararlar getirebilir. Davalarınızın duruşmaları bu hafta ise net karar ve sonuç alınabilir. İş hayatında ise emek verdiğiniz, kendinize güvendiğiniz alanda yöneticilerinizden destek alabilir ve kurduğunuz iş ilişkileri sayesinde yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu hafta gelişmeniz, değişmeniz gereken yerleri fark etmeye çalışın ve kendinizi keşfe dair bir yolculuğa çıkın.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor ve sizlere yakın çevrenizde hareketlilik getiriyor olacak. Hafta içerisinde beklemediğiniz kişilerden haber alabilir, ilginç ve kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Gizli, saklı konuların açığa çıkabileceği enerjiler çalışırken sırlarınızın ortaya çıkmasına karşı dikkatli olun. Etik dışı adımlardan, negatif karma yaratacak adımlardan kaçınmaya çalışın. Mars-Uranüs açısı yolculuklar ve seyahatler konusunda da ani gündemler ve hızlı planlar getirecektir. İş ve tatil sebebiyle ani bir yolculuk planı yapabilir veya yolculuğa çıkabilirsiniz. Trafikte dikkatli olmaya ekstra özen gösterin. El, ayak yaralanmalarına karşı da acelecilikten kaçının. İş arayan İkizler burçları bu hafta beklemediği bir yerden dönüş alabilir. Eğitim hayatında bir süreç tamamlanabilir. Yurtdışı bağlantılı iş veya başvurular için destekleyici bir hafta. Haftanın tamamında ne istediğinize karar verip bu isteğiniz doğrultusunda ilerlemeniz gerekiyor. Satürn, çaba gösterdiğiniz yerde ödülleri getirecektir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Mars ise halen Aslan burcunda iken haftanın tamamında finansal konular birincil konunuz olabilir. Kazanç sağlayabileceğiniz iş fırsatları yakalayabileceğiniz gibi ek iş fırsatları da karşınıza gelebilir. Sosyal medya aracılığıyla iş bağlantıları kurabilirsiniz. Aslan enerjisinin artması hafta boyunca sizlere istekleriniz ve beklentilerinizde netlik ve kararlılık getirmeye başlayacak. Bazı ilişkiler, flörtler aniden başka bir forma geçebilir. Bazı ilişkilerde alma-verme dengesini gözden geçirme zamanı. Maddi & manevi harcadığınız çabanın değerini sorgulayabilirsiniz. Borç alma-verme konularında daha temkinli olun. Gereksiz veya abartılı harcamalardan ise kaçınmalı. Finansal planlarla birlikte kariyer hedefleriniz ve gelecek kaygısı da hafta içerisinde zaman zaman ortaya çıkabilir. Her alanda ilk adımın kendinize ve yapabilitenize güvenmek olduğunu unutmamanız gereken günlerdesiniz. Bu hafta her Yengeç bir alanda daha önce cesaret edemediği konuda cesur bir adım atacaktır.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor ve Venüsün iyicil etkilerini en çok görecek burçlardan biri siz olacaksınız. Auranızın güçlendiği ve insanları etkiniz altına alabileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Güzellik, estetik konular, kariyer hedefleri bu haftanın öne çıkan konuları olabilir. Özellikle cilt ve saçla ilgili hizmetler alabilir veya değişiklikler yapabilirsiniz. Mars halen sizin burcunuzda ilerlerken haftanın tamamında fakat daha çok ikinci yarısında öfke kontrol sorunlarına karşı dikkat edin. Kontrolcü ve mükemmeliyetçi yanınız tetiklenebilir, şartların istediğiniz gibi olmaması sizi fevri tavırlara götürebilir. Bazı ilişkilerde ise tamam veya devam durumlarını getiren bir süreç yaşanacak. İlişkilerinizin son kararını siz verebilir, ilişkilerin belirleyici tarafı daha çok siz olabilirsiniz. İş veya özel hayatınızdaki bazı insanlara sınır koymayı bilmeniz gerekenler durumlar olacaktır. Vicdan vb gibi duygularla sınırlarınızı kaybetmeyin ve hayır demeniz gereken noktanın farkında olun.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Bu süreç sizlere yurtdışı bağlantılı iş fırsatları, atanma gündemleri ve sınavlarla ilgili süreçler getirebilir. Bir süredir devam eden eğitiminizi tamamlayabilir, mezun olabilir, akademik kariyerinizle ilgili yeni planlar veya hevesler içerisinde olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yurtdışında eğitim planları da bu haftanın diğer gündemleri arasında olabilir. Hafta içerisindeki gökyüzü görünümleri şaşırtıcı haberler alabileceğiniz, beklemediğiniz, geçmişte kalan veya uzakta olan insanlardan telefonlar ve teklifler alabileceğiniz günlere işaret ediyor. Hafta boyunca dilek ve dua halinde olmalı ve dilemekten, istemekten geri durmamalısınız. Zira kadersel fırsatlar olabileceği gibi bazı anlarda ilahi eli üzerinizde hissedebilirsiniz. Hak ve adalet konularının da gündem olabileceği bugünlerde, yasal bir süreç içerisinde girebilirsiniz. Hafta içerisinde sağlıkla ilgili alacağınız destekler şifayı getirebilir. Diyet ve spor başlangıçları için destekleyici bir hafta olacak.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Yönetici gezegeniniz Venüs olduğu için hafta başından itibaren özgüvenin artacağı, girdiğiniz ortamlarda ön planda olacağınız, sosyal medya ve yayın organlarında dikkat çekebileceğiniz bir süreci hazırlıyor olacak. Dönemsel işler, proje bazlı çalışmalar ve anlaşmalar için oldukça destekleyici bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir iş yapıyorsanız bugünlerde mutlaka kendinizi ortaya koymalı ve yeteneklerinizin peşinden gitmelisiniz. Bugünlerde bazı Terazi burçları kendi işini yapma, atılım planları veya yatırım konularıyla ilgilenebilir. Özellikle kripto paralarla ilgili yatırım yapanlar için bu hafta daha riskli, hızlı değişikliklerin olabileceği günler gündemde olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen Teraziler artık daha net karar alabilir veya bu doğrultuda finansal planlamalar yapabilir. Tüp bebek tedavileri de haftanın enerjileriyle adım atabileceğiniz bir diğer konu olabilir. Yalnız Teraziler alacağı teklifleri değerlendirmeli, şans vermeli.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Kariyer alanınızda seyreden Venüs, Marsla birlikte haftanın tamamında hem iş hem özel hayatınızda neler hedeflediğinize dair bir sorgulama getirecek. Bazı planlarınızdan, hedeflerinizden vazgeçeceksiniz. Bazı alanlarda yeni ve net, kesin kararlar alacaksınız. Birden fazla seçenek veya olasılık arasından seçim yapacağınız durumlar olacak. Kariyer gündemleriyle birlikte taşınma gündemleri bir arada olabilir. Aile içi ilişkilerde ise zaman zaman fikir ve karar ayrılıkları yaşanabilir. Bu hafta gerçekleşecek duruşmalarınızda nihai karar verilebilir, davanız sonuca bağlanabilir. Çalkantılı evliliklerde ise mücadele ve inatlaşma hali tetiklenebilir. Ev halkıyla iletişimde daha kontrollü, soğukkanlı olmaya ve mantıklı davranıp objektif bakmaya çalışmanız gereken bir zaman. Zira Satürn’ün ödevleri ilerleyen zamanda size ödülleriyle geri gelecektir. İlişkilerde yakınlığı zorlamamak, zaman zaman kendinize çekilmek gerilim olasılıklarını azaltacaktır. Hayatınızdaki veya çevrenizde bazı insanlardan sürpriz tavırlar gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Bu seyir sizlere şans ve fırsatı getiren bir enerjide çalışacak. Aile içi sağlık konularında tedaviler ve iyileşmeler ortaya çıkabilir. Ev halkıyla yaşanan dargınlıklarda uzlaşma sağlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların fikirleri ile kendi düşünceleriniz, tercihleriniz arasında seçim yapmanızı gerektirecek bir durum karşınıza gelebilir. İş hayatında ise radikal değişiklikler bu hafta kapıda. İstifa ve işten çıkarılma, iş başvuruları ve mülakatlar haftanın gündemleri arasında. Hem işten ayrılma hem iş başlangıcına karar verme noktalarında uzun vadeli düşünmeli, anlık kararlar almamalısınız. Kendi işini yapanlar ise reklam ve pazarlamaya ağırlık vererek işlerini arttırabilir. İş arkadaşları, kardeşler ve akrabalarla mesafeleşmeler olabilir. Eşin akrabaları ve ailesi ile sizin aileniz arasında uyumsuzluk ortaya çıkabilir. Bir süredir yapılan evlilik konuşmaları ise bu hafta karara bağlanıp yol belirlenebilir. Eğitim alanında ise bir süreç tamamlanıyor. Mezuniyet ve emeğin karşılığını alma zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Finansal konuların her zamankinden daha fazla önemli olacağı bir süreç olacaktır. Ödemeler, harcamalar, vergiler ve yasal prosedürler ile meşgul olabilirsiniz. Tatil veya çocuklar için, çocuk sahibi olmak için farklı harcamalar ortaya çıkabilir. Tüp bebek tedavisi gibi alternatif sağlık hizmetleri alabilirsiniz. Ev halkıyla daha önce yaşanan dargınlıklar samimiyet ve sevgi gösterileriyle çözüme bağlanabilir. Yalnızlar bugünlerde sevme ve sevilme arzusu içinde olabilir. Aşk ilişkileri adına fırsatlar gelebilir. Fakat bu hafta karşınıza gelen veya tanışacağınız insanlara karşı önyargılı olma eğiliminde görünüyorsunuz. Önyargılardan sıyrılarak ve kalp sesinizi dinleyerek hareket edin. Süregelen ilişkilerde kıskançlık eğilimleri artabilir. Arzular ve tutkular ilişkilere etki edebilir. Gizli ilişkilerden kaçının. Bu hafta şansınıza inanmak daha fazla şans getirirken negatif düşünceler ve sözler daha fazla zorluk ve aksiliği getirebilir. Düşüncelerinize ve sözlerinize bu sebeple dikkat edin. Dua ve yardımlar koruyucu çalışabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Bu seyir ise size sosyal çevrenizde hareketlilik getiriyor olacak. Daha sosyal olacağınız, ilişkilere daha fazla odaklanacağız bir döneme girdiniz. Arkadaşlar ve tanıdıklar aracılığıyla tanımadığınız, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Mars'ın Uranüsle arasındaki sert açı bu hafta içerisinde bazı ilişkilerinizde bitiş ve sonlanma olabileceğini söylüyor. Karşınızdaki insanlar mesafe talebinde bulunabilir. Bazı kişilerin tavırlarını gözlemleyebilir ve beklentinizi bulamadığınız yerde ilişkiden çekilebilirsiniz. Bugünlerde şayet bir bitiş yaşarsanız ilerleyen zamanda hafiflik hissedecek ve yeni deneyimlerle karşılaşacaksınız. Yalnızca iyi-kötü hiçbir duygu ve düşüncede aşırılığa gitmemelisiniz. Ev içi kazalara karşı dikkat edin. Trafikte temkinli olun. Süregelen sağlıklı ilişkilerde nişan, söz gibi seremoniler, organizasyonlar yapılabilir. Kadınlarla ilişkileriniz daha sakinken erkeklerle ilişkiler nispeten gergin olabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Çalışma hayatı ve sağlık alanınızda geçireceğiniz bu transit, iş düzeninizde yenilikler getirecek. Çalışma ekibinize yeni kişiler dahil olabilir. Çalışanlarınızı çoğaltabilir, yeni çalışanlar ve yardımcılar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz alan büyüyebilir. Bazı Bekar balıklar için bugünlerde iş ortamından bir kişiyle veya iş aracılığıyla tanışılmış kişilerle flört durumu ortaya çıkabilir. Bir süredir istifa veya iş değişikliği düşünen Balıklar ise bugünlerin yükselen enerjisi ve cesaretiyle bu kararları almaya daha açık olabilirler. Bu haftanın negatif olasılıklarını minimuma indirmek için irade ve fiziksel güç çalıştıracağınız alanlar yaratın. Sağlıklı beslenmeye çalışın, bir zararlı alışkanlığı kesin, günlük yürüyüş veya spor rutini belirleyin. Bu yenilikler aynı zamanda sağlık sorunları gibi olasılıklardan da koruyucu şekilde çalışabilir. Yakın çevrenizde veya kardeşlerden yana düğün, nişan gibi organizasyonlar günlük temponuzu hafta boyu arttırabilir. Eğitim ve akademi tarafında ise bir sürecin sonuna geliniyor. Mezuniyet, tamamlama ve rahatlama gibi bir dönem olabilir.



