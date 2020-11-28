Yeni ay geliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 28 Kasım 2020 Cumartesi günlük burçların yorumları!
Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
28 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 28 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün finansal konularda düzenleme ve planlamalara gidebilirsiniz. Kazançlarınız ve ödemelerinizi, gelir-gider dengesini düzene sokmanız gerekebilir. Finansal riskler almaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde rahatlamaya odaklanabilirsiniz.
Bugün hızlı duygu geçişleri yaşayabilir, anlık duygu durumlarıyla hareket edebilir, kendinizi açmak ve ifade etmekle içe çekilme arasında kalabilirsiniz. Evinizle ilgilenmek, yaşam alanını iyileştirmek daha iyi hissettirebilir.
Bugün yakınlarınızla kısa görüşmeler yapabilir, keyifli aktiviteler içinde olmak isteyebilir, rutinden zaman zaman sıkılabilirsiniz. Güvende olma ihtiyacı artıyor. Günün ikinci yarısında bazı planlarınız değişebilir, bozulabilir. Ana göre hareket etme zamanı.
Bugün yaşamın somut tarafına, somut değerlerine odaklanabilirsiniz. İlişkilere daha gerçekçi, akılcı bakabilir; sezgilerinizin gerçeklere işaret ettiğini görebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerden somut bir çaba, tavır görmek isteyebilirsiniz.
Bugün kendi duygularınıza, kendi yaşamınıza odaklanabilir; yaşamdan keyif almaya ve mutlu olmaya dair çaba harcayabilirsiniz. Negatif enerjilerden uzaklaşmak için oldukça güzel bir gün. Yönetme ve kontrol etme isteği ise bazı ilişkilerde sorun çıkabilir.
Bugün geleceğe odaklanabilir, geleceğe yönelik hareket etmek ve güvende olmak isteyebilirsiniz. Hayallerinizi hayata geçirmek adına yollar arayabilir, çabalayabilir, kararlar alabilirsiniz. Akrabalar gündemde olabilir.
Bugün sorumluluklar, yapılacaklar ve görevler gündeminizde olabilir. İş ve finans konularında geleceğe yönelik tasarılar içinde olabilir; düzenlemeye gidebilirsiniz. Her iki alanda adımlarınızı sağlam atmaya, kendinizi güvene almaya çalışmalısınız.
Bugün ilişkilerinize odaklı olabilir, sevdiklerinize karşı daha hassas olabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerden güven beklentiniz artabilir. Stresli ve güven sorunları olan ilişkide sorgulamaya düşebilirsiniz. Karşınızdaki kişiler zaman zaman duygularını saklama eğiliminde olabilir.
Bugün iş görüşmeleri, toplantılar ve işle ilgili geleceğe yönelik konuşmalar gündeminizde olabilir. Bir haber bekleyebilir, bir netleşme isteğinde olabilirsiniz. Günü aktif geçirmek daha keyifli olmanızı sağlayacaktır.
Bugün çocuklarla ilgili konular, gebelik haberleri, çocuk sahibi olma planları gündeminizde olabilir. Duygularınızda ve isteklerinizde netleşebilir, kendi isteklerinizi yaşamda var etmeye odaklanabilir, daha hırslı olabilirsiniz.
Bugün gerilim ve huzursuzluklara kapılmamalı, yaşamın güzel taraflarına odaklanmalı; ruh ve beden sağlığını güçlendirme adına çabalamalısınız. Aileyle ilgili konular, evle ilgili düzenlemeler gündeminizde olabilir.
Bugün sağlıklı ve doğru iletişim ilişkileri güçlendirirken, sorunları çözmede yardımcı olabilir. Empati eksikliği, kendinizi tam olarak ifade etmeme hali ise kopuklukları getirebilir. Sorumluluklar ve görevler gündemde olabilir.
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