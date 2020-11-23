Yeni ilişkiler gündemde... 23-29 Kasım haftalık burç yorumu (2020) Kasım'ın son haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 23-29 Kasım haftalık burç yorumları... 23-29 Kasım Haftası Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 23 Kasım Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta geleceğe yönelik planlamalar, sorgulamalar, araştırmalar gündeminizde olacak. Önemli seçimler yapacak, önemli kararlar alacaksınız. Kendi fikirleriniz ve hedefleriniz sizin için daha önemli bir hal alabilir. Yakın çevrenizde önemli değişimler yaşanabilir. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tanıdığınız biriyle daha yakın bir ilişki içinde olabilirsiniz. Süregelen ilişkilerde ise geleceğe yönelik bir tamam veya devam durumu oluşacaktır. Süregelen ilişkilere sahip Koç burçları, evlilik veya ayrılık gibi önemli yol ayrımlarında olabilir. Finansal konularda hata ve karışıklıklara, kayıplara karşı dikkatli olmalısınız.

Harcamalarınızı kontrollü yapmalısınız. Zira bu hafta gereksiz harcamalar içinde olabilirsiniz. Bazı ilişkilerde ani ayrılık kararları, ani mesafeleşmeler söz konusu olabilir. Bu hafta ilişkilerde yaşayacağınız deneyimler uzun vadeli izler bırakabilir. Sizi değişim ve dönüşüme götürebilir. Bu zaman diliminde alacağınız kararların yaşamınızı uzun vadeli etkileyeceğini bilerek hareket etmelisiniz. Eşin finansal alanda radikal kararları olabilir. Eşten yana maddi destek görebilir, ortaklı işlerde para paylaşımlarında düzenleme yapabilirsiniz. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta finansal konularda önemli gelişmeler ve değişimler gündeme geliyor. Önemli kazançlar sağlayabileceğiniz anlaşmalar, ortaklıklar içinde olabilir; yüklü alım-satımlar gerçekleştirebilirsiniz. Hayata ve olaylara daha gerçekçi bakmak isteyeceğiniz bu haftada, gerçekçilikte aşırıya kaçarak karamsarlık noktasına gitmemelisiniz. Özgüvenin artacağı, ilişkiler ve ortaklıklara daha çok "ne alıyorum?" sorgulamasında olacağınız günler. Aynı zamanda finansal başarılar da daha güçlü ve başarılı hissettirebilir.

Venüs-Uranüs bağlantısı sebebiyle hafta içerisinde ilişkilerden yana ani, beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya olabilirsiniz. Dost ve düşmanı ayırabileceğiniz, bazı insanlara dair tavır değiştirebileceğiniz deneyimler olacaktır. Süregelen ilişkiler için şartları zorlamanın riskli olacağı bir hafta. Bu sebeple daha temkinli olmalı, pişman olacağınız tavırlardan kaçınmalısınız. Bu hafta karşınıza çıkan kişiler, bu hafta başlayan ilişkiler sizde derin izler bırakabilir. Fakat uzun vadeli olması daha zor olabilir. Estetik değişimlerde aşırıya kaçmamaya, görüntünüze aşırı odaklı kalmamaya gayret edin. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta iş hayatında, çalışma ortamında beklenmedik olaylar, ani krizler ve değişimler ortaya çıkabilir. Stresli bir iş ve çalışmayla meşgul olabilir, görevlerinizi yerine getirirken, sorumluluklarınıza dair daha stresli olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarından bazılarıyla zıtlaşma ve gerilim durumlarına dikkat, şartları zorlamak iplerin kopmasına neden olabilir. Bazı İkizler burçları mesleğinde radikal bir değişime gitme, alternatif işlerle meşguliyet gibi konularla ilgilenebilir. Sınavlar, eğitim konuları gündemde olabilir.

Sağlıklı beslenme, egzersiz, hareket halinde olmak hafta boyu ruh halinizi de toparlayacaktır. Bu hafta iş veya özel hayatınızda attığınız her adım yaşamınızda yeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak. Nitekim eski sayfalar, eski konular da artık kapanıyor olacak. Zira burcunuzda gerçekleşecek olan Ay Tutulması, yaşamınızda radikal değişimleri hazırlıyor. Bazı ilişkilerde artık hiçbir durum eskisi gibi olmayabilir. Belirsiz, gel-gitli ilişkilerde net kararlar alınıyor. Uzun süredir yalnız olan İkizler burçları ise önemli tanışmalar yaşıyor. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta ilişkilerde köklü değişiklikler yaşanabilir. Sevdiklerinizin hayatında ani gelişmeler ortaya çıkabilir. Aile içinde önemli bir değişim, aile üyelerinin hayatında radikal değişimler gündeme gelebilir. Taşınmaz mallarla ilgili alım-satım konuları olabilir. Bu dönemde sağlam yatırımlar yapabilirsiniz. Finansal konularda ise gelir-gider dengesini sağlamaya çalışmakta fayda var. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal çevrenizdeki kişilerle ilgili gerçeklerin ortaya çıkışı, saklı durumların bilinmesi ve duyulması gibi durumlar olabilir. Etrafınız tarafından konuşulabilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Aşk hayatında ise hızlı değişimler olabilir. Aniden duygularınızı uyandıran bir ilişki potansiyeli doğabilir. Süregelen ilişkinizde ise aniden duygusal değişimlere gidebilirsiniz. İyi veya kötü fark etmeksizin duygularınızda aşırılığa kaçmak, pişman olacağınız tavırları getirebilir. Bu yüzden dengeyi bulmaya çalışın. İş hayatında bir süreç kapanabilir. Sağlıkla ilgili destekler, hastane ziyaretleri gündeme gelebilir. Beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçların eşiğinde olabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda eski bir sayfa kapanabilir. Beklentileriniz ve hedefleriniz kökten değişebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden bazılarıyla mesafeleşmeye gidebilir, bazı kişileri hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz. Bu ayrılıklar ise daha sağlıklısını inşa etme, sağlıksız olandan kurtulma adına olabilir. Nitekim bazı kişileri daha iyi tanıyacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ev içinde güvenliğe, elektrik aksamlarına, kablolara dikkat etmeli. Teknolojik alet alımları olabilir. Sosyal çevrenizde değişim yaşamaya başladığınız, ilişkilerden beklentilerinizin değiştiği bu süreçle birlikte hayatınıza yeni insanlar dahil olmaya başlayabilir. Yeni tanışmalar, yeni paylaşımlar gündeme gelebilir. İş hayatında, eğitim hayatınızda veya yaşamda sorumluluğunuzun olduğu, emek verdiğiniz herhangi bir alanda stres ve memnuniyetsizlik, zorlu durumlarla başa çıkmaya çalışma hali olabilir. Bugünlerde yaşamınızın bazı alanları sizin için stresli, gerilimli veya can sıkıcı olabilir. Fakat hangi enerjiyi beslerseniz, bu enerji hayatınıza daha fazla yayılacaktır. Bu yüzden negatiflikten kaçının.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta finansal hareketlilik artıyor. Yüklü harcamalar, yüklü kazançlar gündeminizde olabilir. Eğitim ve seyahatler adına harcamalar, kardeşlerle ortak alım-satım planları, aile mirasları gündeme gelebilir. Tazminat ve nafaka konularında yeni gelişmeler olabilir. Süregelen davalarınızda beklenmedik, emsal kararlar çıkabilir. İlişkilerde ise ilişkinin ne kadar sağlıklı, ne kadar köklü olduğuna dair bir sorgulama içinde olmak gerekebilir. Güven ve iç içe geçmenin olduğu, bir bütün olabildiğiniz ilişkilerde kalmaya gayret etmeli; stres ve huzursuzluğun uyum ve huzurdan baskın olduğu ilişkilerden ise artık uzaklaşmalısınız. Bu hafta bazılarınız beklemediği kişilerden dönüşler, telefonlar alabilir. Fakat Uranüsyen etkilerle bu gelişmelerin peşinden hızlıca sürüklenip kendinizi akıntıya bırakmamalısınız. Zira geçici sözler, geçici tavırlar görebilirsiniz. Tutulmalara doğru giderken bu hafta toplum içindeki statünüzde değişimler olabilir. Evlilik, boşanma gibi konular gündeminizde. Akrabalar, komşular ve yakın çevrenin hayatında şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Bazı sırlar açığa çıkabilir.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta önünüze gelen durumlara göre hareket etmeniz gerekebilir. Şartları iyi gözlemlemeye, olayları iyi okumaya, farkındalığınızı arttırmaya çalışmalısınız. Habersiz olduğunuz bir konuda önemli bir farkındalık yaşayabilir, bir yanılgıdan veya bekleyişten kurtulabilir, önemli bir uyanış yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili belirsizlikler son bulabilir. Biri tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Kısa süreli detokslar ve diyetler için uygun bir hafta. Harcamalarınızı kontrol etmeniz gereken bu haftada, farkında olmadan gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Paranızı doğru yönetmeye gayret etmelisiniz. Bolluk bilinci içinde olmak, haftanın etkileriyle sürpriz kazançlar da finansal fırsatlar da getirebilir. Bu hafta özgüven üzerine çalışmalı, kendinizle ilgili sorgulama ve şüphelere düşmemeye dikkat etmelisiniz. Zira değersizlik, başarısızlık algısı bu hafta sizi karamsarlığa ve negatif enerjilere götürebilir. Tutulmalara doğru giderken, geleceğe yönelik yeni planlamalar içinde olabilirsiniz. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta Venüs sizin burcunuzda ilerlerken Uranüsle karşıt açı yapacak. Bu göksel pozisyon her türlü ikili ilişkilerinizi, ortaklık ve dostlukları değişime ve dönüşüme götürecek. Bu süreçte bazı ilişkiler kökten sarsılabilir, bazı ilişkiler ise bir kriz sayesinde daha çok köklenebilir, güçlenebilir. Önünüze gelen olayları iyi okumalı, sağlıklı ilişkiyi, sağlıklı tavrı aramalısınız. Korkularınızın üzerine gitmeniz, kendinizle veya karşınızdakilerle yüzleşme yaşamanız gereken durumlar olabilir. Cesaret göstermekten kaçınmamalı fakat kontrolsüz ve dürtüsel de davranmamalısınız. Bu hafta bazı ilişkiler bir sona gidebilir.

Bu son ise daha çok sizin seçiminiz, tavrınızla olabilir. Tıkanıklık yaşadığınız, kararsız kaldığınız noktalarda geçmiş deneyimlerin bilgi birikiminden faydalanmalı, geçmişten ders çıkararak bugünde yol almalısınız. Estetik müdahelelerde abartılar ve geçici istekler olabilir. Bu haftayı daha küçük ve risksiz estetik değişimlerle geçirmek faydalı olacaktır. Tutulmalara doğru giderken, yüklü bir yatırım, harcama gündeminizde olabilir. Finansal konulara dair yenilikler olabilir. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta yaşam düzenininde ve alışkanlıklarınızda, rutininizde önemli değişimler olabilir. Daha yoğun ve stresli bir süreç içinde olabilir, yaşamınızdaki sorunları çözmeye, görevlerinizi tamamlamaya, hayat koşullarınızı iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Eğitim ve sınavlarla ilgili konular, iş hayatındaki meseleler yorucu ve stresli gelebilir. İç huzuru koruyarak, kendinize güvenerek hareket etmelisiniz. Birden fazla alana emek harcama, birden fazla görevle meşguliyet hali olabilir. Ev içinde tadilatlar, yenilikler gündeme gelebilir.

Taşınma planları ve süreçlerinde ise karışıklık, aksama ve bekleyiş gibi durumlar oluşabilir. Bu hafta yaşam alanınızı düzenlemeye gitmek, ev içindeki enerjiyi değiştirecek etkinliklerde bulunmak daha faydalı olabilir. Karmaşa içinde olmak ise huzursuzluğa neden olabilir. Tutulmalara giderken ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Önemli bir tanışma olabilir. Hayatınızdaki kişilerle ilişkilerinizde ise anlaşılamama, anlayamama durumları; karşınızdakini çözümlemeye çalışma hali söz konusu olabilir. Konfor alanına kaçmak yerine kendinizi geliştirmeye çalışmalı, zor gelen durumlarla yüzleşmelisiniz. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta plan dışı durumlarla sıkça karşılaşabilir, beklenmedik haberler alabilir, beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kritik işleri bir sonraki haftaya ertelemeniz daha sağlıklı ilerlemeyi getirebilir. Sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetler günlük yaşamınıza etki edebilir. Zihinsel olarak zaman zaman dağıldığınızı görebilir, dikkat dağınıklığı ve zihinsel karmaşa yaşayabilirsiniz.

Hobilerle ilgilenmek, keyif alacağınız aktivitelere zaman ayırmak, yakın çevrenizle sohbet etmek zihinsel dağınıklıktan çıkmanızı sağlayabilir. Kısa yürüyüşler iyi gelebilir. Seyahat planlamalarında ise değişiklikler olabilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde önemli değişiklikler olabilir. Küslük ve barışma durumları yaşanabilir. Saklı duygularınızı dile getirmek, daha sağlıklı ilerlemenizi sağlayabilir. İletişimde ise özenli olmalı, zira haftanın etkileriyle kendinizi tam olarak ifade edemeyebilir, karşınızdakini tam olarak anlayamayabilirsiniz. Teknolojik aletlerde geçici arızalanmalar olabilir. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (23-29 Kasım) Bu hafta iş veya özel hayatınızda önemli bitiş ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca yaşayacağınız deneyimler sizde köklü değişimlere neden olabilir. İz bırakacak deneyimler içinde olabilirsiniz. Tutulmalara giderken özellikle aşk ilişkilerinde yeni deneyimler, yeni öğrenişler içinde olacaksınız. Bu sebeple sabitlikten, alıştığınız tavır ve düşünce kalıplarından çıkma zamanı. Size zor gelenin üzerine gitmeli, kendinize karşı dürüst olmalı, korkularınıza hapsolmamalısınız. Gerçekçi düşünmek, zor kararı almanız adına destekçi olabilir.