Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Kasım 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? 2020 KASIM AYLIK BURÇ YORUMLARI Kasım aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Kasım 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Kasım 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Kasım Ayı Aylık Burç Yorumları... KOÇ BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yaşam koşullarınızda, tercih ve hedeflerinizde, karakterinizde köklü değişim ve dönüşümler içinde olacaksınız. Maddi-manevi güç artmaya başlayacak, riskler almak için adımlar atacaksınız. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Daha derin düşünmeye başlayacağınız bu tarihten itibaren, zaman zaman şüpheci olabilir, zaman zaman komplo teorileri üretebilirsiniz. Sezgilerin, akıl ve gerçekçilikten çok daha fazla öne çıkacağı, hislerinizle pek çok şeyi anlayacağınız bir süreç olacak. Finansal konulara her zamankinden fazla odaklanabilir, önem verebilirsiniz. Teknolojik harcamalar ve satın alımlar yapabilirsiniz.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Bu tarih öncesinde yaklaşık 2,5 ay boyunca enerjinizde ve motivasyonunuzda dağınıklıklar söz konusuydu. Bazı konularda hedef belirlemekte, bazı konularda harekete geçmekte zorlanmış olabilirsiniz. Engel ve gecikmeler, mecburiyetler önünüze gelmiş olabilir. Fakat ayın ikinci yarısında engelleri aşmaya, çabanızın ödülünü almaya başlayacaksınız. Özellikle emek sarf ettiğiniz iş, eğitim gibi alanlardan ödüller gelecektir. KASIM AYI AYLIK KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI... BOĞA BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay her türlü ikili ilişki, ortaklık, partnerlik çok daha fazla öne çıkacak ve ana gündeminizi oluşturacak. Bazı dostluk ve ilişkilerde eski düzen bozulabilir, kalıcı değişimler yaşayabilirsiniz. Partnerler ve karşınızdaki insanlar sayesinde bir dönüşüm geçirebilirsiniz. İlişkilerde güç savaşlarına dikkat etmelisiniz. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. İlişkiler alanında hızlı gelişmeleri getirecek bu transit ile, kendinizle olan ilişkiniz, özgüveniniz ilişkilere bağlı olabilir. Keyifli ilişkiler sayesinde daha güçlü, motive ve özgüvenli olabilir; sorunlu ilişkiler sebebiyle kendinizi aşağıya çekebilirsiniz. Kendinize insanların gözünden bakmaktan, kendi değerinizi onların söz ve tavırlarına göre belirlemekten kaçınmalısınız.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Bu tarihten önce yaklaşık 2,5 ay kadar süregelen iç huzursuzluk, öfke kontrol problemleri son bulmaya başlayacak. Bu tarihe kadar yaşamın önünüze sunduklarına daha kabullenici yaklaşmalısınız. Fakat retro bittikten sonra artık harekete geçecek, başarıyı yakalayabileceksiniz. Üstünüzde baskı oluşturan yasal konular, davalar bu süreçte sonlanmaya gidebilir, özgürleşebilirsiniz.KASIM AYI AYLIK BOGA BURCU YORUMUNUN DEVAMI... İKİZLER BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yaşam düzeninizde değişimler olabilir. İş hayatında ve çalışma düzeninde farklılıklar içinde olabilirsiniz. Köklü bitişler ve başlangıçlar evresinde olduğunuz bu ayda, yaşamınızda radikal değişimlere gidebilirsiniz. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu süreçle birlikte sizin ve ailenizin sağlıyla ilgili destekler öne çıkabilir. Köklü tedavilerle rahatsızlıklara son verebilirsiniz. Beslenme düzeninizi iyileştirmek, iç huzurunuzu korumaya ve var etmeye odaklanmak beden sağlığınızı da geliştirecektir. Eğitimler, hobiler, ek işler ve ek projeler gündeminizde olabilir. Meslek hayatınızda köklü bir rota değişikliğine gidebilirsiniz. Çalışma ortamında yeni düzenlemeler yapılabilir, tadilatlar ev ve iş yerinde gerçekleşebilir.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Bu yeni ayın civarında hayatınıza köklü değişimleri getirecek kişilerle tanışabilirsiniz. Bu tarihte karşınızda olan kişileri daha fazla dikkate almalı, sizi geliştirmek adına karşınıza geldiğini bilmelisiniz. Yalnızlar, önemli tanışmalar yaşayabilir. Sınavlar, eğitimle ilgili yeni süreçler gündeminizde olabilir..KASIM AYI AYLIK İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI... YENGEÇ BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde önemli deneyimler içinde olabilirsiniz. Yoğun ve yüksek duygular içinde olabilir, zaman zaman aşırı duygusal tavır ve tepkiler içinde olabilirsiniz. Süregelen bir duygunuz bu ayki gelişmelerle değişebilir. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha kapalı kutu olabilir, duygu ve düşüncelerinizi zaman zaman kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Karşınızdakileri etkileyebileceğiniz, zaman zaman manipüle edebileceğiniz bir süreç. Beraberinde takıntılı düşüncelere, saplantılı fikirlere karşı dikkatli olmalı, zihninizi berrak tutmaya, korku ve kaygıları kesmeye odaklanmalısınız. Daha açık konuşmalar yapmaktan çekinmeyin.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Yaklaşık 2,5 aydır aşk hayatında, ilişkilerde ve kariyerde; yaşamınızın önemli noktalarında karmaşa ve düzensizlik getiren bu sürecin sonuna geliyorsunuz. Bu tarihten itibaren iş ve özel hayatınızda ilerlemeye, sonuç almaya başlayacak, harekete geçme enerjisini daha yoğun hissedeceksiniz. Aynı zamanda uzamış davalarınız bu tarihten itibaren sonuçlanabilir, bir sıkıntı ve yükten kurtulabilirsiniz..KASIM AYI AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI... ASLAN BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay çok fazla netleşme ve sonuçlanma yaşıyor olacak, her deneyiminizle önünüzü daha fazla göreceksiniz. Hislerin ve sezgilerin sizin için tavan yaptığı bir dönem. Ev içerisinde tadilat ve yenilemelere gidebilir, rahatsız olduklarınızı evinizden çıkarmak isteyebilirsiniz. Eğitim hayatında bir süreç sonlanabilir. İlişkilerde ise romantizm ve ikili durumlar karşınızda olabilir. 11 Kasıma kadar kararsızlıklar, ikilemler artabilir. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreçte olacak, genel olarak yaşama dair isteklerinize daha güçlü bir hırsla yaklaşayacaksınız. Kafasına koyduğunu yapan tarzınız, bu transitle öne çıkıyor olacak. Aile ilişkilerinde ve ev içindeki iletişimde ise daha titiz olmalı, kırıcı ve eleştirel sözlerden kaçınmalısınız. Bakış açınız ve enerjiniz, negatif olduğu takdirde yaşamınıza daha fazla negatif ve karmaşık durumları getirecektir. Enerjinizi kontrol ederek ise sorunsuz bir zamanı kendinize çekebilirsiniz. KASIM AYI AYLIK ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

BAŞAK BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yeni kararlar, yeni düşünceler içinde olacak, yakın çevrenizde değişimler yaşayacaksınız. Bu süreçte yakın çevrenizden bazı kişilerle mesafeleşebilir, güvende hissetmek adına mesafeli ilişkiler kurabilirsiniz. Spiritüel konular, inançlar, bilinmez konulara merak artıyor olacak. Kısa süreli eğitimler içinde olabilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihe kadar belirsizlik ve kararsızlık yaşadığınız konular, artık derinlemesine düşünme ve analizle bir karara ve sonuca varacak. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından beri yaşadığınız motivasyon ve özgüven düşüklüğü, istikrar sağlamada problemler bu tarihten itibaren son bulacak. Daha fazla harekete geçiyor, daha cesur ve kararlı davranıyor olacaksınız. Bu süreçte akılcı riskler almak gerekli olacak. Yapacağınız anlaşma ve ortaklıklar sayesinde yeni kazançlar elde edebilir, araçlar için ödemeler yapabilir, teknolojik alet alımları yapabilirsiniz.KASIM AYI AYLIK BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

TERAZİ BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay finansal dengenizde değişimler yaşanıyor. Yatırımlar, harcamalar, yeni kazançlar sağlayacağınız ortaklıklar gündeme gelebilir. Süregelen ortaklı işlerinizde ise sağlam kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ay kazanç adına destekleyici bir süreç hakim. Fakat elinizdeki parayı yönetme konusunda daha titiz olmalı, gereksiz harcamalardan, abartılı-riskli harcamalardan kaçınmalısınız. Zaman zaman daha iyi hissetmek adına harcamalar yapabilirsiniz. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren eğitim ve seyahatler adına harcamalar yapabilir, dövizden kazanç elde edebilir, şansın da beraberinde olduğu maddi kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde kendi değerinizi ve başarınızı insanlar üzerinden kıyaslamamalı, insanların gözünden kendinizi değerlendirmekten uzak durmalısınız. Aşk ilişkilerinde daha hızlı gelişmelerin, yoğun duyguların hakim olduğu deneyimler içinde olabilirsiniz. Duygularınızı çözümlemek, akıl ve duyguyu dengelemek gerekebilir. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana ilişkiler, ortaklıklar ve partnerlikte dengesiz durumları; karışıklıkları getiren süreç son buluyor olacak. KASIM AYI AYLIK TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

AKREP BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay ilişkilerinizde eski düzenler son buluyor, yaşamınızda yeni sayfalar açıyor olacaksınız. İlişkilerde zorunlu ayrılıklar olabilir, bazıları için aldatma veya aldatılma konuları gündeme gelebilir. Karşınızdaki insanları daha iyi tanımanıza yarayacak bu zamanı, karamsarlık ve negatiflikle değerlendirmemeli, size katkısı olduğundan emin olmalısınız. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Burcunuzda ilerleyecek Merkür, yaşamınızda hızlı gelişmeleri getiriyor olacak. Pek çok konunun daha hızlı ilerlediğini görebilirsiniz. Sezgilerinize kulak vererek hareket edebilir, zaman zaman duyguların peşinden sürüklenebilirsiniz. İlişkilerde dürüstlük ve açıklık daha önemli olacak. Zorlu deneyimlerle karşılaşmamak adına dürüstlüğü çalıştırmalı, gerçek duygu ve düşüncelerinizi, korkularınızı veya zayıflıklarını açmaktan yana olmalısınız. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından beri bedensel yorgunluklar, günlük rutininizdeki dağınıklıklar bu tarihten itibaren son bulacak. Beden sağlığında güçlenme ve toparlanma sağlayabilir, diyet ve sporlarda daha başarılı olabilirsiniz. KASIM AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

YAY BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay sizi strese sokan durumlarla mücadele etme, geleceğe yönelik yeni hedefler, hayata ve insanlara bakışınızda değişimler gündemde olacak. Ayın özellikle ilk yarısında daha fazla içe çekilmek, kendi alanınızda ve konfor bölgenizde kalmak isteyebilirsiniz. Huzurlu olduğunuz yerde kalma eğiliminde olacak, zaman zaman tembellik hissedecek, sizi zorlayacak koşullardan kaçmak isteyeceksiniz. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bazı ilişkilerde şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Karşınızdaki kişileri anlamakta zorlanabilir, bazı ilişkilerle ilgili ne yapmanız ve ne düşünmeniz gerektiğine dair karışıklık yaşayabilirsiniz. Gerçek dostu, düşmanı ayıracağınız durumlar yaşanabilir. Bu ay kimlerle iş yaptığınıza, kimlerle yakın ilişkiler kurduğunuza dikkat etmelisiniz. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana duygularınızda, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde karmaşayı getiren süreç, bu tarihten itibaren son buluyor. Çocukların hayatı, geleceği ve sağlığı üzerinde ekstra gösterdiğiniz kaygı / şefkat, bu tarihten itibaren çocuklarla ilişkileri iyileştirmeye odaklan, güzel sonuçlar alabilirsiniz. KASIM AYI AYLIK YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

OĞLAK BURCU KASIM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay kazanç dengenizi kökten değiştirebilecek durumlar ve fırsatlar olabilir. Maddi anlamda kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir zamana girebilirsiniz. Bazı ilişkiler, mevcut koşulların tam tersini yaşayabilir. 11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. İş hayatındaki değişimlerle birlikte aylık gelirlerinizde değişim yaşıyor olacak, para yönetiminde farklılığa gideceksiniz. Ek gelirler, ek iş ve projeler gündeminizde olabilir. İş hayatında sosyal çevrenizin desteğini görebilirsiniz. Küçük pek çok harcama yaptığınız bir zaman dilimi olabilir. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana aile içi düzen, ev ve yatırımlarla ilgili konulardaki karmaşa bu tarihten itibaren son buluyor. Ev içinde daha huzurlu bir hava hakim olabilir, bir süredir karışıklığa neden olan konular son bulabilir. Yatırım, alım-satım konularında daha sağlıklı ilerleyebileceğiniz bir süreç başlıyor. Ayın ortasından itibaren başarılı yatırımlar, uzun vadede kazanç sağlayacağınız taşınmaz mallar gündemde olabilir.