"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan aileler adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, inançlarından taviz vermedikleri için sürekli hedef haline geldiklerini, bu nedenle acılarla dolu yıllar geçirdiklerini söyledi.

Gayri hukuki süreçlerde mahkum edildiklerini savunan Yuva, "Bu süreçte damatsız düğünlerimiz oldu. Anne babalarımız evlat hasreti ile dünyadan göçüp gitti. Çocuklarımız babalarından yoksun büyüdü." ifadelerini kullandı.

Adalet istediklerini belirten Yuva, şöyle konuştu:

"28 Şubat'ın brifingli yargısının kararları yetmezmiş gibi bir de FETÖ yargısının kararları ile mağdur edilen masumlar artık görülmelidir. Bu maşeri vicdanın talebidir. 15-20-25 yıldır zindanlarda olan 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları derhal özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. Çeyrek asırdır hayatı zindanlarda tükenen mazlumların mağduriyeti maddi ve manevi olarak giderilmelidir. Çıkarılacak yasa ile bu teminat altına alınmalıdır. Uzun yıllardır devam eden mağduriyetlere neden olan sorumlular yargılanmalıdır."

Yuva, gelecek nesillerin de benzer mağduriyetler yaşamaması için yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Bozdaş da FETÖ ve 28 Şubat yargısının mağdur ettiği yüzlerce insanın olduğuna işaret ederek, "Hem siyasi hem de hukuk makamlarının bu mağduriyetleri bir an önce görmesini ve bununla beraber adil bir yargılanma imkanının sunmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

