HABER

"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan aileler adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, inançlarından taviz vermedikleri için sürekli hedef haline geldiklerini, bu nedenle acılarla dolu yıllar geçirdiklerini söyledi.

Gayri hukuki süreçlerde mahkum edildiklerini savunan Yuva, "Bu süreçte damatsız düğünlerimiz oldu. Anne babalarımız evlat hasreti ile dünyadan göçüp gitti. Çocuklarımız babalarından yoksun büyüdü." ifadelerini kullandı.

Adalet istediklerini belirten Yuva, şöyle konuştu:

"28 Şubat'ın brifingli yargısının kararları yetmezmiş gibi bir de FETÖ yargısının kararları ile mağdur edilen masumlar artık görülmelidir. Bu maşeri vicdanın talebidir. 15-20-25 yıldır zindanlarda olan 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları derhal özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. Çeyrek asırdır hayatı zindanlarda tükenen mazlumların mağduriyeti maddi ve manevi olarak giderilmelidir. Çıkarılacak yasa ile bu teminat altına alınmalıdır. Uzun yıllardır devam eden mağduriyetlere neden olan sorumlular yargılanmalıdır."

Yuva, gelecek nesillerin de benzer mağduriyetler yaşamaması için yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Bozdaş da FETÖ ve 28 Şubat yargısının mağdur ettiği yüzlerce insanın olduğuna işaret ederek, "Hem siyasi hem de hukuk makamlarının bu mağduriyetleri bir an önce görmesini ve bununla beraber adil bir yargılanma imkanının sunmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Klasik otomobillerle 3 bin yıllık antik kente tarihi yolculukKlasik otomobillerle 3 bin yıllık antik kente tarihi yolculuk
İzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördüİzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi açıklama Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.