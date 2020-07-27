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28 Temmuz 2020 Salı günlük burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

28 Temmuz 2020 günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

28 Temmuz 2020 Salı günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
28 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

28 Temmuz 2020 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve finans konularıyla ilgili düzenlemeler yapabilir, bu alanlardaki planlamalarınızı hayata geçirebilirsiniz. Gün içinde yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat etmeli, ulaşımda kontrollü olmalısınız. İyi veya kötü hislerinizin gerçekleştiğine tanık olabilirsiniz.

28 Temmuz 2020 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün estetik konularla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerde yardımlaşma ve destekler, keyfi hareket etme isteği, zevk ve isteklerinize odaklanma hali içerisinde olabilirsiniz. Finansal konularda karışıklık, bir hatayı fark etme hali söz konusu olabilir. Harcamalarda aşırılıklara kaçabilirsiniz.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

28 Temmuz 2020 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve özel hayatta bir arayış hali içinde olabilir, daha iyisini arayabilir; seçenekler arasında kalabilirsiniz. Beklenmedik karşılaşmalar, geçmiş ilişkiler ve ruh eşi ilişkileri gündeminizde olabilir. İlişkilerde hem zihinsel hem duygusal uyumu arayabilirsiniz.

28 Temmuz 2020 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün hayaller ve gerçekler, beklentiler ve mantık arasında seçimler yapabilir; bir bakış açısından özgürleşebilir; bir yükten kurtulabilirsiniz. Akışla uyum içerisinde olmak, tevekkül ve inanç özgürlük hissini, rahatlamayı getirecektir. Arkadaşlık ilişkilerinde küslük ve barışmalar gündeme gelebilir.

27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

28 Temmuz 2020 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ihtiyaç ve beklentileriniz önem kazanabilir. İleriyi düşünerek hareket etmek, sistemli ilerlemek maddi & manevi kazandırabilir. Aile üyeleriyle karşılıklı destekler, duygusallık ve duygu tabanlı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Bazı konular stres veya huzursuzluk verirken, yaşamın farklı alanlarında sevindirici durumlar oluşuyor. Akşam saatlerinde gerilime kapılmayın.

28 Temmuz 2020 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün panik, kaygı ve korku gibi duygulardan uzaklaşmaya, akışa uyum sağlamaya çalışmalısınız. Anda kalmak yerine geçmiş veya gelecek odaklı zihin enerjisi, fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Sorgulayıcı ve detaycı yanınız öne çıkarken, iş hayatında kusursuz çalışmalar yapabilir, karmaşıklığı çözebilirsiniz.

28 Temmuz 2020 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerde yardımlaşmalar, duygusal destekler önem kazanabilir. Materyalist tarafla manevi tarafınızı dengelemeli, yaşamı ve olayları geniş bir perspektiften görmeye çalışmalısınız. Yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

28 Temmuz 2020 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün içsel gel gitler yaşayabilir, daha sorgulayıcı ve araştırmacı olabilirsiniz. Sizden yaşça büyük, olgun kişilerden destek alabilir, yardımlar görebilirsiniz. Aile Kardeşler ve akrabalar gündeminizde olabilir.

28 Temmuz 2020 Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşamda anlam arayışı önem kazanabilir. İçi boş ilişkilerden uzaklaşmak isteyebilir, sizi tatmin etmeyen iş dengesinden içten içe uzaklaşabilirsiniz. Finansal konularda arayış ve araştırma içinde olabilirsiniz.

28 Temmuz 2020 Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sosyal çevrenizden maddi & manevi destekler görebilirsiniz. Yardım almaktan, fikir danışmaktan çekinmemeli. Bir süredir çözüm getiremediğiniz konularda çıkış yolu bulabilirsiniz. İlişkilerde karmaşık durumlar gündeminizde olabilir.

27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

28 Temmuz 2020 Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün bildiğinizi okumak, kendi hedefleriniz ve düşünceleriniz doğrultusunda ilerlemek isteyebilirsiniz. Kontrolcü yanınız artabilir, etrafınızı kontrol etme gayreti içinde olabilirsiniz. İş hayatında yardımlaşma ve fedakarlıklar gündeme gelebilir.

28 Temmuz 2020 Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün daha duygusal ve hassas olabilir, etrafınızın enerjisinden etkilenebilirsiniz. Duygusal dağınıklıklara ve abartılara dikkat etmeli. İlişki isteği, ilgi ihtiyacı artabilir. Çocuksu yanınız ile gerçekçi tarafınız arasında denge kurmak gerekebilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

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