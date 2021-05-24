29-30 Mayıs'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Normalleşme dönemi kapsamında sokağa çıkma yasakları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu son genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu merak konusu oldu. Peki 29-30 Mayıs'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

29-30 MAYIS'TA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 İl Valiliğine gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri, hafta sonu Cuma günleri ise saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

65 yaş ve üzerinde bulunan vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı yaptırmamış olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde yalnızca 10.00 ve 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Yeni genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerinde 07.00 ve 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında yalnızca paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında yalnızca paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde birahane, nargile salonu, gazino, taverna ya da kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edildi.



