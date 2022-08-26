29 Ağustos yarım gün mü? Pazartesi bankalar açık mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, bankalar kapalı mı?

29 Ağustos'un yarım gün tatil olup olmadığı kamu kurumunda çalışan personel ve işçiler tarafından merak konusu olurken birçok vatandaş hem ayın 29'unda hem de Zafer Bayramı'nda bazı kurumların hizmet verip vermediğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki "29 Ağustos yarım gün mü?", "29 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı?", "30 Ağustos resmi tatil mi?" İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edilen soruların yanıtı...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos resmi tatil değildir.
29 Ağustos Pazartesi günü herhangi bir tatil olmayacak. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları 29 Ağustos'ta tam gün çalışacak.
Bankalar 29 Ağustos Pazartesi günü açık olacak. Bankalar 30 Ağustos 2022 Salı günü hizmet vermeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımız arasında yer alıyor ve her yıl bu özel gün resmi tatil uygulanıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.
Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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