29 Ağustos yarım gün mü? Pazartesi bankalar açık mı? 30 Ağustos resmi tatil mi, bankalar kapalı mı?

29 Ağustos'un yarım gün tatil olup olmadığı kamu kurumunda çalışan personel ve işçiler tarafından merak konusu olurken birçok vatandaş hem ayın 29'unda hem de Zafer Bayramı'nda bazı kurumların hizmet verip vermediğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki "29 Ağustos yarım gün mü?", "29 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı?", "30 Ağustos resmi tatil mi?" İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edilen soruların yanıtı...

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos resmi tatil değildir.

29 Ağustos Pazartesi günü herhangi bir tatil olmayacak. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları 29 Ağustos'ta tam gün çalışacak.

29 AĞUSTOS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 29 Ağustos Pazartesi günü açık olacak. Bankalar 30 Ağustos 2022 Salı günü hizmet vermeyecek

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımız arasında yer alıyor ve her yıl bu özel gün resmi tatil uygulanıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

