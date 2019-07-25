HABER

29. Akbank Caz Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverler ile buluşturan festival programında yer alacak yeni konserler belli oldu - Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserler arasında "Art Ensemble of Chicago", "James Carter's Organ Trio", "Charles Lloyd Sky Trio", "Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur ve Friends" ile "Kokoroko" da yer aldı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek "Akbank Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluşacak yeni isimler belli oldu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 18 Ekim'de cazın avangart topluluklarından "Art Ensemble of Chicago" Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Konserler kapsamında 21 Ekim'de virtüöz saksafoncu James Carter ve grup projesi "James Carter's Organ Trio" Zorlu PSM'de, 23 Ekim'de "Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton ve Marvin Sewell" CRR'de konser verecek.

Kadıköy'deki Moda Sahnesi, 24 Ekim'de Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft'un Erkan Oğur ile oluşturduğu "Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur ve Friends" birlikteliğinin ilk konserine ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Kuzey Afrikalı müzisyen Fela Kuti, Ebo Taylor ve Tony Allen'ın izinden giderek büyüleyici melodilerle ikonik sahnelerde konserler veren Kokoroko, 26 Ekim'de Babylon sahnesinde cazseverlerle buluşacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması "Pozitif" iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 17-27 Ekim tarihlerinde cazın farklı renklerini bir araya getirecek.

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
Yaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındıYaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındı
Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akbank Caz Festivali Caz festival

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.