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29 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları: İkili ilişkilerde sorunlar çözülüyor! 29 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

29.12.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızlarda ve gökyüzünde gezegenlerde meydana gelen günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve hayatımızda gerçekleşen olaylar değişiklik gösterebiliyor. Bugün Koç burçlarının gündeminde eski dostları ve ilişkileri olurken, Akrep burçları ise dinlenme ihtiyacında olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 29 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

29 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları: İkili ilişkilerde sorunlar çözülüyor! 29 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

29 Aralık Çarşamba gününde güne Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Bugün mücadele etmek ve bir şeyleri geride bırakmak için uygun bir gün olabilir. Ayrıca bugün yapacağımız konuşmalarda ve toplantılarda Merkür-Neptün olumlu açısının etkileriyle beraber daha uyumlu sonuçlar almamız mümkün. Ancak sabah saatlerinde Ay-Merkür karesi nedeniyle duygularımızla düşüncelerimiz çatışabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında iş görüşmeleri ve toplantılar içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde objektif olma, karşınıza gelen durumlara daha olgun yaklaşma zamanı. Geçmiş ilişkiler, eski dostlar gündemde olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında başvurularınız sonuçlanabilir, resmi başvurularda bulunabilirsiniz. Davalarla ilgili süreçlerde evrak işleri ile meşgul olabilirsiniz. Sınavlar, eğitimler gündeminizde olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında ilişkilerinizde uyum sağlamak ile sınırlarınızı belirlemek arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Harcamalar ve kazançlarla ilgili dengesizlikler ortaya çıkabilir. Gelir gider dengenizi gözden geçirme zamanı.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısından itibaren dostluklar, partnerlik ilişkisi, aile içi ilişkiler gündeminizde olabilir. Birden fazla iş ve plan için koşturmaca içerisine girebilir veya bazı işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında planlarınız, düşünceleriniz daha hızlı değişebilir. İletişimde daha stratejik, planlı olmak gerekebilir. Kelimelerinizi seçerek kullanın ve pişman olacağınız sözler sarf etmeyin.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında şans ve şanssızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularla ilgili daha temkinli olmalı ve abartılara gitmeden hareket etmelisiniz. Uzun vadeli düşünerek hareket etmeye çalışın.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında aile içi ilişkiler ön planda olabilir. Bireysel istekleriniz ve hedefleriniz ile aile üyelerinizin beklentileri, ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar arasında kalabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında iş ve ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar sebebiyle bazı fedakarlıklar yapabilirsiniz. Dinlenme, geri çekilme, konfor alanınızda kalma isteğinde ve ihtiyacında olabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde finansal anlaşmalar sağlamak adına nispeten zorlayıcı durumlar olabilir. Finansa dair konularda şartları zorlamaktan kaçının. Akşam saatlerinde daha keyifli ve şanslı olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında yöneticileriniz ve üstlerinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Kardeşleriniz ve annenizle bir araya gelebilir, iletişim içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde öfke kontrol sorunlarına dikkat edin.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında gergin veya stresli enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Sorumluluklar ve finansal konular odak noktanız olabilir. Akşam saatlerinde rahatlayacak ve daha keyifli olacaksınız.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında kadınlarla ilişkilerinizde uzlaşmalar ve anlaşmalar sağlayabilirsiniz. Dargınlıklar giderilebilir, barışmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde ilahi korunmalar ve ilahi şanslarla karşılaşabilirsiniz.

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