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29 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

29.12.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 29 Aralık 2022 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

29 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 29 Aralık 2022 Perşembe günü internette araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (29 ARALIK 2022)

2022.12.29 05:56:22 40.7962 31.0837 11.1 -.- 1.5 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.29 04:31:53 38.3462 27.2008 4.6 -.- 2.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.29 03:51:02 36.4117 26.9863 8.1 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.12.29 03:22:45 40.7907 30.9180 5.6 -.- 2.3 -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.29 02:21:51 35.8572 32.6462 9.9 -.- 2.1 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.12.29 01:31:05 41.0683 33.7605 5.0 -.- 0.9 -.- BOSTAN-(KASTAMONU) İlksel
2022.12.29 01:20:33 40.7693 31.0138 12.4 -.- 1.2 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.29 01:17:16 40.7268 30.9872 5.6 -.- 1.4 -.- BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.29 01:14:14 40.1475 31.7375 3.9 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.12.29 01:11:17 38.3372 27.2163 3.4 -.- 1.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.29 00:19:40 37.3113 35.3445 15.1 -.- 1.2 -.- NUHLU-KARAISALI (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

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