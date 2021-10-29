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29 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı?

29.10.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile kargoların açık mı kapalı mı olduğu konusu, kargo şubelerinde işi olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özel günlerde kimi kurumlar açık olurken kimi kurumlar kapalı oluyor. İşte detaylar...

29 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlanıyor. Milli bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim'de kimi kurumlar kapalı kimileri açık oluyor. Bu kapsamda "29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Resmi bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. 29 Ekim Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı gerçekleştirilmeyecek. Ancak cumartesi günü birçok kargo şirketi açık olacak. Gönderim, alım ve teslimat cumartesi günü yapılacak.

29 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı?

29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile 29 Ekim'in, milli bayram olarak kutlanması kararlaştırıldı.

CUMHURİYET YÖNETİMİ İLE ELDE EDİLEN HAKLAR

  • Yaşama Hakkı
  • Sağlık Hakkı
  • Eğitim Hakkı
  • Kadınlarda Seçme ve Seçilme Hakkı
  • Düşünce Özgürlüğü
  • Din ve Vicdan Özgürlüğü
  • Özel Hayatın Gizliliği
  • Dilekçe Hakkı
  • Konut Dokunulmazlığı

CUMHURİYET YÖNETİMİNDEN ÖNCE NE VARDI?

Cumhuriyet yönetimine geçilmeden önce ülke padişah tarafından yönetiliyordu. Bu yönetim biçimine monarşi denir. Cumhuriyetten önce bütün yetkiler padişaha aitti. Padişah savaş ve vergi gibi konularda vezirine danışabilir ancak son kararı her zaman kendisi alırdı.


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