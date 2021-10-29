29 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlanıyor. Milli bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim'de kimi kurumlar kapalı kimileri açık oluyor. Bu kapsamda "29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Resmi bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. 29 Ekim Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı gerçekleştirilmeyecek. Ancak cumartesi günü birçok kargo şirketi açık olacak. Gönderim, alım ve teslimat cumartesi günü yapılacak.
29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile 29 Ekim'in, milli bayram olarak kutlanması kararlaştırıldı.
Cumhuriyet yönetimine geçilmeden önce ülke padişah tarafından yönetiliyordu. Bu yönetim biçimine monarşi denir. Cumhuriyetten önce bütün yetkiler padişaha aitti. Padişah savaş ve vergi gibi konularda vezirine danışabilir ancak son kararı her zaman kendisi alırdı.