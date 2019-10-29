Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan bazı askerlerle geldi. Erdoğan çiftinin, salona gelmelerinin ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile salonu gezerek törene katılan davetlilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar, eski başbakanlardan Tansu Çiller, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve MHP heyeti ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla da katıldı.

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu törende, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Orhan Gencebay, Ümit Besen, Metin Şentürk, Bülent İnal, Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından isimler yer aldı. Törene, şehit yakını ve gaziler ile farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular, Ankara'da görevli yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Törende, yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı. Davetliler, Sergi Salonu girişinde, Mehter Birliği ve tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirildiği törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı da eserlerini icra etti.