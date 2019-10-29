HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

Burdur'da bir çiçek firması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 10 bin karanfil dağıttı

Burdur'da cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir çiçek firması tarafından 10 bin karanfil dağıtıldı.

Kentin çeşitli noktalarındaki "Yaşaşın Cumhuriyet" yazılı billboardların önüne yerleştirilen saksılara doldurulan karanfiller, vatandaşlara hediye edildi.

Çiçek firması adına açıklama yapan Gözde Demer, "cumhuriyetin doğum gününü" hediye çiçeklerle kutladıklarını söyledi.

Vatandaşların cumhuriyet için dağıtılan çiçeklere büyük ilgi gösterdiğini belirten Demer, "Cumhuriyet olmazsa olmazımız. Nefesimiz, soluğumuz, özgürlüğümüz, eşitliğimiz her şeyimiz cumhuriyete dayanıyor. Kıymetini bilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Diyadin'in yüksek kesimleri, beyaza büründüDiyadin'in yüksek kesimleri, beyaza büründü
810 yıllık kestane ağacından hasat810 yıllık kestane ağacından hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 10 bin karanfil Burdur Gözde Demer

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

Türkiye'den 150 saat açıklaması!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar: Canlı heykel 22 saati geride bıraktı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar! 22 saati geride bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.