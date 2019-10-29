29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Burdur'da cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir çiçek firması tarafından 10 bin karanfil dağıtıldı.

Kentin çeşitli noktalarındaki "Yaşaşın Cumhuriyet" yazılı billboardların önüne yerleştirilen saksılara doldurulan karanfiller, vatandaşlara hediye edildi.

Çiçek firması adına açıklama yapan Gözde Demer, "cumhuriyetin doğum gününü" hediye çiçeklerle kutladıklarını söyledi.

Vatandaşların cumhuriyet için dağıtılan çiçeklere büyük ilgi gösterdiğini belirten Demer, "Cumhuriyet olmazsa olmazımız. Nefesimiz, soluğumuz, özgürlüğümüz, eşitliğimiz her şeyimiz cumhuriyete dayanıyor. Kıymetini bilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

