29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AMMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir otelde düzenlenen törende davetlileri, Büyükelçi Murat Karagöz karşıladı.

Törene, Ürdün'den prensler, bakanlar, sivil ve askeri yetkililer, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra ülkedeki Türk misyon şefleri ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Karagöz bir konuşma yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

