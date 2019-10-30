HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 04:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde tören düzenlendi

AMMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir otelde düzenlenen törende davetlileri, Büyükelçi Murat Karagöz karşıladı.

Törene, Ürdün'den prensler, bakanlar, sivil ve askeri yetkililer, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra ülkedeki Türk misyon şefleri ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Karagöz bir konuşma yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Bağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandıBağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandı
Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amman Büyükelçi Murat Karagöz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami inşaatına domuz kafası bırakıldı

İşçiler fark etti! Almanya'da çirkin provokasyon!

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

MSB'den Soçi mutabakatına ilişkin açıklama

150 saatlik sürenin ardından MSB'dan yeni açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.