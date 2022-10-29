29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajları, resimleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cumartesiye denk geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı son iki yıldır pandemi nedeniyle hafif geçiyordu. Ancak bu yıl tüm yurtta coşku içinde kutlanılması bekleniyor. 99. yılını kutlayacak olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı sözler ve görseller aranıyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp üzerinden gönderilecek 29 Ekim görselleri en sık aratılan konular arasında bulunuyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ve gönderebileceğiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri için seçenekler...

29 EKİM MESAJLARI VE RESİMLERİ

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.



Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…



Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun



Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.



Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…



99 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.



Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.





