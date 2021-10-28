29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır? 29 Ekim'de ne oldu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en değerli bayramlarımızdan birisidir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan edildi ve cumhuriyet yönetimi ile kişilere yaşama, sağlık, eğitim hakkı, düşünce özgürlüğü gibi haklar verildi. Cumhuriyet yönetiminden önce ülke, padişah tarafından yönetiliyordu. İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. 1925'te çıkarılan kanun ile 29 Ekim, milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet yönetimi ile kişilere birçok hak tanındı.
29 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 13.00'dan itibaren başlayacak. Tatilin cuma gününe denk gelmesi ile, hafta sonu tatilleri hesaba katıldığında tatil süresi uzayacak.