29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır? 29 Ekim'de ne oldu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en değerli bayramlarımızdan birisidir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan edildi ve cumhuriyet yönetimi ile kişilere yaşama, sağlık, eğitim hakkı, düşünce özgürlüğü gibi haklar verildi. Cumhuriyet yönetiminden önce ülke, padişah tarafından yönetiliyordu. İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. 1925'te çıkarılan kanun ile 29 Ekim, milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet yönetimi ile kişilere birçok hak tanındı.

CUMHURİYET YÖNETİMİ İLE ELDE EDİLEN HAKLAR

Yaşama Hakkı

Sağlık Hakkı

Eğitim Hakkı

Kadınlarda Seçme ve Seçilme Hakkı

Düşünce Özgürlüğü

Din ve Vicdan Özgürlüğü

Özel Hayatın Gizliliği

Dilekçe Hakkı

Konut Dokunulmazlığı

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 13.00'dan itibaren başlayacak. Tatilin cuma gününe denk gelmesi ile, hafta sonu tatilleri hesaba katıldığında tatil süresi uzayacak.

