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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır? 29 Ekim'de ne oldu?

28.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta coşkuyla kutlanan bu bayram resmi tatildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır? 29 Ekim'de ne oldu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en değerli bayramlarımızdan birisidir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan edildi ve cumhuriyet yönetimi ile kişilere yaşama, sağlık, eğitim hakkı, düşünce özgürlüğü gibi haklar verildi. Cumhuriyet yönetiminden önce ülke, padişah tarafından yönetiliyordu. İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti. 1925'te çıkarılan kanun ile 29 Ekim, milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet yönetimi ile kişilere birçok hak tanındı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır? 29 Ekim'de ne oldu?

CUMHURİYET YÖNETİMİ İLE ELDE EDİLEN HAKLAR

  • Yaşama Hakkı
  • Sağlık Hakkı
  • Eğitim Hakkı
  • Kadınlarda Seçme ve Seçilme Hakkı
  • Düşünce Özgürlüğü
  • Din ve Vicdan Özgürlüğü
  • Özel Hayatın Gizliliği
  • Dilekçe Hakkı
  • Konut Dokunulmazlığı

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 13.00'dan itibaren başlayacak. Tatilin cuma gününe denk gelmesi ile, hafta sonu tatilleri hesaba katıldığında tatil süresi uzayacak.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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