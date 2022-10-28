29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri için seçenekler… Uzun, kısa, 2 kıtalık ve 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri

29 Ekim şiirleri için araştırmalar hızlandı. Cumhuriyet Bayramı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımda bulunmak isteyenler 29 Ekim şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini sizler için derledik.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

AKDENİZ’E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923 de başlattın. Armağan ettin bize. 29 EKİM 1923 de

Yepyeni yaşam verdin bize.