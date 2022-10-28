HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri için seçenekler… Uzun, kısa, 2 kıtalık ve 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri için seçenekler… Uzun, kısa, 2 kıtalık ve 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri

28.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim şiirleri yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı her sene coşku ile karşılanıyor. Vatandaşlar heyecanla milli bayramın gelmesini bekliyorlar. Bu önemli günde etkinliklerde en çok duygu dolu, anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri okunuyor. Bu sene Cumhuriyet’in 99’ncu yılı kutlamaları düzenlenecek. İşte kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri için seçenekler… Uzun, kısa, 2 kıtalık ve 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri

29 Ekim şiirleri için araştırmalar hızlandı. Cumhuriyet Bayramı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımda bulunmak isteyenler 29 Ekim şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini sizler için derledik.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE

29-ekim-şiirleri

29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR

AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 EKİM 1923de başlattın. Armağan ettin bize. 29 EKİM 1923de
Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk’üm 29 EKİM 1923de Hayata başladık seninle, 29 EKİM 1923de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.
Sena Kartal

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
29 ekim şiirleri cumhuriyet bayramı

En Çok Okunan Haberler

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.