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"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak - Merkezde, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı.

İletişim Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'nde direnişin destanı yeniden yaşatılıyor.

600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare led ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

- "O anı yaşıyorsunuz"

"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Songül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi çok beğendiğini anlattı.

Vatandaşlara buraya uğramaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnsanın içi çok tuhaf oluyor. Savaşı, o zamanları yaşıyorsunuz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onların sayesinde bu ülkede geziyoruz. Onların sayesinde özgürlüğümüzü yaşıyoruz. Herkesin buraya gelmesini rica ediyorum. Ben tesadüfen uğradım. İyi ki de uğramışım gerçekten o anı yaşıyorsunuz." şeklinde konuştu.

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