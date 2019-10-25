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29 Ekim Farkındalık Koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla düzenlediği bayrak koşusu, 27 Ekim Pazar günü İstanbul'dan başlayacak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 27-29 Ekim tarihlerinde İstanbul’dan Ankara'ya 29 Ekim Farkındalık Koşusu düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ki farklı engel gruplarından gençlerin katılacağı, 24 saat aralıksız sürdürülecek bayrak yarışı formatındaki 29 Ekim Farkındalık Koşusu, "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla 27 Ekim Pazar sabahı saat 10.30’da Taksim’den başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de saat 11.45'te sona erecek koşunun gerçekleştirileceği 6 kentte başta "engellilik" olmak üzere, "çevre duyarlılığı", "dayanışma", "gönüllülük", "birlik ve beraberlik" ile "gençlik ve cumhuriyet" temalı çeşitli programlar yapılacak.

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29 Ekim Farkındalık Koşusu Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı istanbul

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