29 Ekim hangi güne denk geliyor, tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatil bilgisi

28 Ekim ve 29 Ekim günleri ile ilgili aramalar sıklaştı. Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle 29 Ekim normal şartlarda resmi tatil olarak kutlanıyor. Fakat bu yıl 29 Ekim pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle ek bir resmi tatil uygulanmayacak. Özel sektör çalışanları ise 28 Ekim yarım gün mü ekranını sorguluyor. İşte 28 Ekim ile ilgili detaylar...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL Mİ?

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. 29 Ekim bu yıl tatil gününe denk geliyor. Pazar günü kutlanacak olması nedeniyle de ek herhangi bir tatil programı uygulanmayacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapacakların cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, ek mesai alabilecek.









