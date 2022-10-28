HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

29 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

28.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma hizmeti veren İETT'nin ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar İETT'ye bağlı metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapur gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olması konusunda yapılacak açıklamayı bekliyorlar. Peki, 29 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul İETT otobüs, metro, vapur ücretsiz mi?

29 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor. 29 Ekim'de İstanbul'da dışarı çıkacak olan vatandaşlar ulaşım araçları olan İETT metrobüs, marmaray, otobüs, metro ve vapurun ücretsiz mi hizmet vereceğini merak ediyorlar. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları İETT'nin ücreti konusunda son durum...

istanbul metro ücretsiz mi

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB konuya ilişkin;

"Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak." şeklinde açıklama yaptı.

vapurlar ücretsiz mi

29 EKİM ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim tarihinde Ankara'da EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri ücretsiz hizmet verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Putin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir liderPutin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir lider
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara İstanbul İETT 29 ekim istanbul büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

İlginizi Çekebilir

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.