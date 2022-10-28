29 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor. 29 Ekim'de İstanbul'da dışarı çıkacak olan vatandaşlar ulaşım araçları olan İETT metrobüs, marmaray, otobüs, metro ve vapurun ücretsiz mi hizmet vereceğini merak ediyorlar. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları İETT'nin ücreti konusunda son durum...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB konuya ilişkin;

"Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak." şeklinde açıklama yaptı.

29 EKİM ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim tarihinde Ankara'da EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri ücretsiz hizmet verecek.

