29 EKİM KONSERLERİ 2023 LİSTESİ: 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cumhuriyet Bayramı 100. yılı etkinlikleri

29 Ekim konserleri, etkinliklere katılmak isteyen kişiler tarafından internette araştırılıyor. 100 sene önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in yıl dönümü nedeniyle merak konusu oldu. Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi isimler 29 Ekim konserleri kapsamında sahne alacaklar. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan etkinlikler bu sene 25 Ekim itibariyle başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 29 Ekim konserleri...
29 Ekim konserleri için duyurular yapıldı. Birçok kişi 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinliklere katılacak.
Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.
Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.
İstanbul'daki diğer konserler
VOLKAN KONAK KONSERİ:
Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
MELİKE ŞAHİN KONSERİ:
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
BETÜL DEMİR KONSERİ:
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli
OZBİ KONSERİ:
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.
Hayko Cepkin, Gaziemir Belediyesi - 29 Ekim 2023 20.30 / Gaziemir Festival alanı
İkilem, Ödemiş Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / Saraçoğlu Stadyumu önü
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)
Leman Sam 29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde sahne alacak.