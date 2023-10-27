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29 EKİM KONSERLERİ 2023 LİSTESİ: 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cumhuriyet Bayramı 100. yılı etkinlikleri

27.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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29 Ekim konserleri 2023 listesi; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim günü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklere ilişkin bilgileri sizler için derledik. Peki, 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? İşte, 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri...

29 EKİM KONSERLERİ 2023 LİSTESİ: 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cumhuriyet Bayramı 100. yılı etkinlikleri

29 Ekim konserleri, etkinliklere katılmak isteyen kişiler tarafından internette araştırılıyor. 100 sene önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in yıl dönümü nedeniyle merak konusu oldu. Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi isimler 29 Ekim konserleri kapsamında sahne alacaklar. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan etkinlikler bu sene 25 Ekim itibariyle başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 29 Ekim konserleri...

29 EKİM KONSERLERİ LİSTESİ 2023

29 Ekim konserleri için duyurular yapıldı. Birçok kişi 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinliklere katılacak.

İSTANBUL'DAKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.

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İstanbul'daki diğer konserler

VOLKAN KONAK KONSERİ:

Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

MELİKE ŞAHİN KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

BETÜL DEMİR KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli

OZBİ KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

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ANKARA'DAKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

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İZMİR'DEKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Hayko Cepkin, Gaziemir Belediyesi - 29 Ekim 2023 20.30 / Gaziemir Festival alanı

İkilem, Ödemiş Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / Saraçoğlu Stadyumu önü

  • Emir Can İğrek, Torbalı Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / 7 Eylül Stadyumu

GÜLŞEN'DEN ESKİŞEHİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI 100. YIL KONSERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.

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MERSİN'DE 29 EKİM COŞKUSU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)

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LEMAN SAM 29 EKİM'DE ANTALYA'DA SAHNE ALACAK

Leman Sam 29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde sahne alacak.

Günün önemli manşetleri


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