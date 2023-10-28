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29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Yarın FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

28.10.2023 17:29 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılının büyük bir coşku içinde kutlanacağı bu özel günde araçlarıyla yola çıkacak olanlar Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprülerden ücret alınıp alınmadığını araştırıyorlar. Peki, yarın hangi yollar ücretli, hangi yollar bedava? İşte, köprü ve otoyollarda son durum…

29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Yarın FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü yarın büyük bir coşku içinde ülkenin her yerinde kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Marmaray, İzban ve Başkentray ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu özel ve anlamlı günde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlar da köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak ediyorlar. Peki, 29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Yarın FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi? İşte konuya dair tüm ayrıntılı bilgiler...

29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 29 Ekim’de ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya dair güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

29 Ekim köprü ve otoyollar 1

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2023

Son olarak köprü ve otoyol ücretleri Temmuz ayında zamlandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücreti 8,50 TL olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1. araç sınıfı için 20.00 TL, 2. araç sınıfı için 25.00 TL ve 3. araç sınıfı için 50 TL oldu. Osmangazi Köprüsü ise 1. sınıf araçlar için 190.00 TL geçiş ücreti alınıyor.

29 Ekim köprü ve otoyollar 3

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet'in 100. yılı, 29 Ekim pazar günü etkinliklerle kutlanacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün ve yarın ücretsiz hizmet verecek.

Günün önemli manşetleri


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köprü ve otoyollar

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