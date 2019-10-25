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29 Ekim kutlamaları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılı yediden yetmişe coşkuyla kutlanıyor.

29 Ekim kutlamaları başlıyor

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılı yediden yetmişe coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ressam Cemal Akyıldız’ın gravür tekniğiyle çizdiği resimlerinden oluşan Atatürk’ü Anarken sergisi 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Akbatı’da ziyarete açık olacak. Çocuklar Ülkesi KidZania’da ise minik misafirler, Cumhuriyet Bayramı’nı 26 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında festival tadında kutlayacak.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılı yediden yetmişe coşkuyla kutlanıyor. Gravür resmin duayen ismi Ressam Cemal Akyıldız’ın eserlerinden oluşan Atatürk’ü Anarken Sergisi Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünde Akbatı misafirlerinin ziyaretine açılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle ziyarete açılacak sergi, tarihe not düşen Atatürk portreleri özel koleksiyonuyla, Ata’nın 81’inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihine kadar; 13 gün boyunca Akbatı sergi salonunda gezilebilecek.

Çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı KidZania’da doyasıya kutlayacak
Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 100’den fazla mesleği deneyimlediği KidZania, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dopdolu bir programla minik misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılı kapsamında Çocuklar Ülkesi KidZania’da, 26 Ekim’den 29 Ekim tarihine kadar bayrama özel aktiviteler katılımcıların beğenisine sunulacak. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak 28-29 Ekim de dahil olmak üzere dört gün boyunca her sabah saat 10.00 itibarıyla kapılarını açacak olan KidZania’da, kutlamalar saat 20.00’a kadar devam edecek.
KidZania’nın bayraklarla donatılacağı Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçiler Şefler Akademisi’nde Cumhuriyet Bayramı’na özel ay yıldızlı pancake’ler yapacak ve gün boyunca KidZania radyosunda bayram coşkusu yaşanacak. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı ve çeşitli bayram etkinlikleriyle şenlenecek olan KidZania Meydanı ile çocuklar Ekim ayını kutlamalarla kapatacak. Bayram coşkusunun yanında KidZania’nın ‘en havalı’ karakteri Beebop’ın doğum gününün de tüm misafirlerle birlikte kutlanacağı 28 Ekim’de minikler, çeşitli sürprizlerle unutulmaz anlar yaşayacak.

29 Ekim kutlamaları başlıyor

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