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29 Ekim marketler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri!

28.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin açık olduğu saatler, o gün alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Resmi Gazete'ye göre resmi tatillerde devlet kurumlarının yanı sıra bankalar ve okullar kapalı oluyor. Peki, 29 Ekim marketler açık mı, kapalı mı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda A101, BİM ve ŞOK marketin çalışma saatleri...

29 Ekim marketler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin açık olduğu saatler vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak. Resmi tatil günlerinde devlet kurumlarının dışında bazı özel kurumlarda çalışanlarına izin kullandırıyor. Hafta sonu market alışverişi yapmak isteyenler BİM, A101 ve ŞOK marketlere ilişkin detayları merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri ve detaylar haberimizde...

29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

29 Ekim’de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

2022 A 101, BİM VE ŞOK MARKETİN ÇALIŞMA SAATLERİ

A 101 market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

ŞOK market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

BİM market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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