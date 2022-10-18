HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 resmi tatil takvimi!

29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 resmi tatil takvimi!

18.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim resmi tatil mi, sorusu Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala çok sayıda hem öğrenciler hem de devlet dairelerinde çalışan kişiler tarafından araştırılıyor. 2022 resmi tatil takvimi merak konusu oldu. 1923'te Cumhuriyetin ilan edildiği Ulusal Bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü?

29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 resmi tatil takvimi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramıu Ulusal Bayramdır. Bayrama kısa bir zaman kala birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Öğrenciler ve çalışanlar "29 Ekim resmi tatil mi?", "28 Ekim yarım gün mü?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 resmi tatil takvimi ile ilgili detaylar haberimizde...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bu gün tören yapılır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gündür.

28 EKİM OKULLARDA DERS YAPILACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verilecek. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için hem okullar hem de üniversiteler kapalı olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 ekim tatil mi 29 ekim cumhuriyet bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.