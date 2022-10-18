29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 resmi tatil takvimi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramıu Ulusal Bayramdır. Bayrama kısa bir zaman kala birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Öğrenciler ve çalışanlar "29 Ekim resmi tatil mi?", "28 Ekim yarım gün mü?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 resmi tatil takvimi ile ilgili detaylar haberimizde...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bu gün tören yapılır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gündür.

28 EKİM OKULLARDA DERS YAPILACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verilecek. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için hem okullar hem de üniversiteler kapalı olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

