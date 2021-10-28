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29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak?

28.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim tatilinin ne zaman başlayacağı çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk geldi. Tatil, hafta sonları ile birleşecek. İşte merak edilenler...

29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimi ilan etti ve 1925 yılında çıkarılan bir kanun ile de 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Her yıl 29 Ekim'de resmi tatil uygulanıyor. 29 Ekim tatili 28 Ekim'de başlayacak. İşte detaylar...

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?

29 Ekim Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta her sene coşkuyla kutlanan milli bayramımızdır. Her yıl 29 Ekim'de resmi tatil uygulanır. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 13.00'dan itibaren başlayacak ve 29 Ekim'e kadar sürecek. Bu sene 29 Ekim'in cuma gününe denk gelmesi ile, hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında tatil süresi uzayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak?

EN BÜYÜK BAYRAM

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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