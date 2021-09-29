29 Eylül günlük burç yorumları! Tutkular ve özlem artabilir!

Yay burcu gün içinde zorunlu ödemelerle karşı karşıya kalabilir. Oğlak burcunda ise gün içerisinde dostluk, partnerlik ve ortaklık ilişkileri ön planda olacak.

İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sağlığınızı iyileştirmek, dış görüntünüzde değişiklik yapmak veya daha iyi hissetme adına yollar aramakla ilgilenebilirsiniz. Şifa enerjisi çalışabilir. Duygusal olarak daha hassas ve etki almaya ise açık olabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geçmiş deneyimlerinizi düşünebilir, sizi üzen veya hayal kırıklığına uğratan durumları geride bırakmak isteyebilirsiniz. Araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili hasar ve tadilatlar gündeme gelebilir.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde finansal konularda endişe ve panik haliyle hareket etmeyin. Kıtlık bilinci çalıştırmayın. Öz yeterliliğinizin farkında olun ve kendinizi onaylayan cümleler söylemekten çekinmeyin. Beklediğiniz desteği önce siz kendinize verin.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde hedeflerinizde ve isteklerinizde netleşecek ve yaşamınızda küçük veya büyük şeyleri başlatmak isteyeceksiniz. Öncü yanınız öne çıkacaktır. Manipülatif tavırlarınızla etrafınızı etki altında bırakabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yaşamınızı, geleceğe dair hayallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Karamsarlık ve umutsuzluk hali enerjinizi düşürmenize ve potansiyelinizi engellemenize neden olur. Yurtdışı konuları gündemde.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Eski dostlarınızla bir araya gelebilir, sevdikleriniz konusunda daha tutucu ve sahiplenici olabilirsiniz. Hassasiyetinizin artması ufak durumlara, detaylara takılarak fevri tepkiler vermenize neden olabilir. Borçlanma durumlarına dikkat.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkilerinizle ilgili iç dünyanızda bir kırılma yaşayabilirsiniz. Yardım bekleme, yardım sunma gibi konular ortaya çıkabilir. Beklenti ile verdiğiniz şeylerin sonu hayal kırıklığı olabilir. Bir kişiden size karşı özür ve affedilme talebi görebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sezgilerinizin güçleneceği, ilişkilerinize dair farkındalık kazanacağınız bir gündesiniz. Gizli, saklı bazı durumlar önünüze gelebilir. Öğle saati civarlarında kazalara karşı dikkat edin. Aksilikler planlarınızı değiştirebilir.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde borçlar ve zorunlu ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Vergiler, krediler, taksitler ve banka işlemleri ön planda olabilir. Aşk ilişkilerinizde eksiklik duygusu veya iyileştirme gayesi ortaya çıkabilir. Tutkular ve özlem artabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde aile, dostluk, partnerlik ve ortaklık ilişkileriniz ön planda olacaktır. Bazı ilişkilerinizde alınganlık ve anlaşmazlık olabilir. Bazı ilişkilerinizde ise bir dargınlığı gidermek isteyebilirsiniz. Bencilliğe ve benmerkezciliğe karşı dikkat.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde yapılacak işler ve sorumluluklar ön planda olacaktır. Öğle saati ve civarında takıntılı düşüncelere açık olabilirsiniz. Negatif enerjide kalmanız, negatif söylemlerle bulunmanız aksilikleri hayatınıza çekebilir, dikkat.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde finansal konularda bir sıkışıklık durumu gündemde olabilir. Maddi planlamalarınızda karamsarlıkla hareket etmeyin. Bereket için küçük veya büyük maddi yardımlar yapmak, şükür ve teşekkür hali içinde olmak fayda sağlayabilir.



