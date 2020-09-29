29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!

29 Eylül Süper Loto çekilişi ile ilgili pek çok konu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtı aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusuna cevap olarak bilindiği gibi çekiliş haftanın üç gününde, salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu meraklıları tarafından bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Haftanın üç günü yapılan çekilişler 21.30’da gerçekleşiyor. Bu nedenle bu akşam 21.30’da süper loto çekilişi yapılıyor. Aynı zamanda Süper Loto 29 Eylül 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor.
Süper Loto sonuçları çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com internet adresindeki Süper Loto ekranında yer alan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Ayrıca Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de isteyen vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak yayınlanıyor. Bu sebeple kimi vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini de tercih edebiliyor.
Süper Loto sorgulama işlemlerine ek olarak oyunun kuralları da bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 tane sayının bilinmesine dayanıyor. Süper Loto’da en az 2 sayı ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edilerek bazı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları oynanan kolon ve bilinen numaralara göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar kolonları kendileri doldurabilirken ayrıca “sen seç” işlemiyle de oynayabiliyor. Süper Loto’yu 18 yaşından büyük olan vatandaşlar oynayabiliyor.