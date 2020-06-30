HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 29 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

29 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

30.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye'de 29 Haziran itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 1374 artışla 198 bin 613; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 artışla 5 bin 115'e yükseldi.

29 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 29 Haziran itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 1374 artışla 198 bin 613; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 artışla 5 bin 115'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1277648879975043072

Türkiye'de toplam test sayısı 29 Haziran itibarıyla 3,3 milyonun üzerine çıktı.

Koronavirüs bulaşma oranı

Basın açıklamasının ardından BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, virüsün bulaşma katsayısını ifade eden R0 değerinin Türkiye'de 1.0 olduğunu söyledi.

Salgının gerilemesi için bu değerin 1'in altında olması gerekiyor.

Koca, 20 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R değerinin 0,76'ya gerilediğini belirtmişti.

Bakan Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz. İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını vermişti.

Haziran'da günlük ölümler 25'in altında kaldı. . .Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti.

Sağlık Bakanı Koca 17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir" dedi.

Koca aynı toplantıda, başkent Ankara'da bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127, son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu açıkladı. Koca, İstanbul'da ise son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616 olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor.

Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.

Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Virüse karşı bireysel olarak hangi önlemler alınabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

  • El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı)
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Sıcak havalarda bunlara dikkatSıcak havalarda bunlara dikkat
Metro, otobüs ve metrobüs geçiş ücretlerine indirim gelecek mi?Metro, otobüs ve metrobüs geçiş ücretlerine indirim gelecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

İlginizi Çekebilir

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri

Bu meyvenin saplarını sakın atmayın!

Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havalarda bunlara dikkat

Obezite ameliyatı kalkıyor mu? Obezite cerrahisinde son gelişme!

Obezite ameliyatı kalkıyor mu?

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı için ne yapılır?

Baş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.