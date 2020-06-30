29 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Bakan Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz. İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını vermişti.

Salgının gerilemesi için bu değerin 1'in altında olması gerekiyor.

Türkiye'de 29 Haziran itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 1374 artışla 198 bin 613; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 artışla 5 bin 115'e yükseldi.

Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti.

Sağlık Bakanı Koca 17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir" dedi.

Koca aynı toplantıda, başkent Ankara'da bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127, son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu açıkladı. Koca, İstanbul'da ise son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616 olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor.