29 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 29 Haziran itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 1374 artışla 198 bin 613; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 artışla 5 bin 115'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1277648879975043072
Türkiye'de toplam test sayısı 29 Haziran itibarıyla 3,3 milyonun üzerine çıktı.
Basın açıklamasının ardından BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, virüsün bulaşma katsayısını ifade eden R0 değerinin Türkiye'de 1.0 olduğunu söyledi.
Salgının gerilemesi için bu değerin 1'in altında olması gerekiyor.
Koca, 20 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R değerinin 0,76'ya gerilediğini belirtmişti.
Bakan Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz. İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını vermişti.
Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti.
Sağlık Bakanı Koca 17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir" dedi.
Koca aynı toplantıda, başkent Ankara'da bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127, son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu açıkladı. Koca, İstanbul'da ise son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616 olduğunu kaydetti.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.
İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.
Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor.
Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.
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Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.
Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.
Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.
Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.
Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:
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