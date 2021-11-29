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  4. 29 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

29 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

29.11.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları birkaç dakika içinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

29 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından takip ediliyor. Çekilişin sonuçları birkaç dakika içinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. Aynı zamanda çekilişi canlı olarak da izleyebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

29 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresine erişim sağlayın. Söz konusu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izlemek için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine gidiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar kısa sürede belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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