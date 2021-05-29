29 Mayıs günlük burç yorumları | 29 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

29 Mayıs Cumartesi günü, Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün iş ve kariyer konularıyla ilgilenip daha fazla çalışmak isteyebiliriz. İkizler burcu karmaşık rüyalarla güne başlarken, Aslan burcu bugün düzensiz bir uyku ile güne başlayabilir. Yay burcu ise finansal işlerde temkinli olmalı. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün güne hızlı ve erken başlayabilir, günün ilk yarısından işlerinize koyulabilirsiniz. Büyük planlar ve gelecek hedeflerinin ön planda olduğu bugünde, aile büyükleri ve patronlarla ilişkilerinizde de dengeli olun.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün isteklerinizi gerçekleştirmek için şartları zorlama eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki insanların düşüncelerine önem vereceğiniz veya insanların sözlerinden etkilenebileceğiniz bir gün.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün kaza ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Aksilik gibi durumlar olabilir. Finansal konularda risk almamanız gereken bir gün. Kaygı ve endişeyi beslemeyin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici ve karmaşık rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bir duyguda, bir düşüncede bugün takılı kalmaya daha meyillisiniz. Unutkanlıklarınız olabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün düzensiz uyku ile güne erken başlayabilirsiniz. Spor ve egzersizler yapabilir, bu yolla negatif enerjinizi atabilirsiniz. Önceki gün gibi bugün de görev ve sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekecek.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün duygularınız ve ruh haliniz aniden değişebilir. Her duyguyu daha yüksek yaşayabilir veya pek çok duygudan kendinizi oldukça soyutlayabilirsiniz. Çocuklarınıza odaklanabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün sıkılganlık ve memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir. Ev içinde zorunlu işlerle uğraşmanız gerekebilir. Aile ve akrabalar arasında tatsızlık veya sıra dışı durumlar söz konusu olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün borç alma-verme gündemleri, alacaklarınıza ulaşma kaygısı veya kredi başvuruları ön planda olabilir. Kısa eğitimlerle ilgili harcamalar yapabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün dolandırılma durumlarına karşı dikkat edin. Finansal işler yaparken her şeyi iki kez kontrol edin. Borç alma-verme durumları sonrasında planlarınızı değiştirebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün görev ve sorumlulukların getirdiği kaygıyı üzerinizde hissedebilirsiniz. Karamsarlıktan ve takıntılı düşüncelerden kaçınmanız gereken bir gün. İhtiyaçlarınızı fark edip, bu doğrultuda çabalayın.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün karmaşık ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Yapılacak işler ve görevler, gün içindeki hareketinizi kısıtlayabilir. Sağlığa dikkat.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün geçmişi daha çok anabilir, geleceğe dair daha fazla hayal içerisinde olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde manipülatif durumlara dikkat edin. Karşınızdakiler veya siz daha manipülatif konuşabilir, davranabilirsiniz.
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