29 Mayıs günlük burç yorumları | 29 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

29 Mayıs Cumartesi günü, Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün iş ve kariyer konularıyla ilgilenip daha fazla çalışmak isteyebiliriz. İkizler burcu karmaşık rüyalarla güne başlarken, Aslan burcu bugün düzensiz bir uyku ile güne başlayabilir. Yay burcu ise finansal işlerde temkinli olmalı. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne hızlı ve erken başlayabilir, günün ilk yarısından işlerinize koyulabilirsiniz. Büyük planlar ve gelecek hedeflerinin ön planda olduğu bugünde, aile büyükleri ve patronlarla ilişkilerinizde de dengeli olun.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün isteklerinizi gerçekleştirmek için şartları zorlama eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki insanların düşüncelerine önem vereceğiniz veya insanların sözlerinden etkilenebileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün kaza ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Aksilik gibi durumlar olabilir. Finansal konularda risk almamanız gereken bir gün. Kaygı ve endişeyi beslemeyin.