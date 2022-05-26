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29 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Kargolar 29 Mayıs açık mı?

26.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs kargoların durumu sorgulanıyor. Kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açan fetih olarak geçen İstanbul'un fethi, 29 Mayıs'ta kutlanacak. Bu günde yani 29 Mayıs'ta kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte 29 Mayıs kargoların çalışma durumu!

29 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Kargolar 29 Mayıs açık mı?

29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlanacak. Hazreti Muhammed (S.A.V.) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümüne geri sayım başladı. Kargo bekleyen vatandaşlar 29 Mayıs'a dair araştırmalara başladı. 29 Mayıs'ta kargoların çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. İşte 29 Mayıs kargolara dair sorulan soruların ayrıntılı cevapları...

29 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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