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29 Mayıs okullar tatil mi? Seçim ertesi 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar kapalı mı, açık mı? Bakan Özer'den tatil açıklaması

24.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs okullar tatil mi? Merak edilen soru Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur öncesi yapılan açıklama ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçimde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini ifade ederek konuya ilişkin detayları aktardı. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? Seçim ertesi 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar kapalı mı, açık mı? İşte Bakan Özer'in okul tatili açıklaması...

29 Mayıs okullar tatil mi? Seçim ertesi 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar kapalı mı, açık mı? Bakan Özer'den tatil açıklaması

29 Mayıs'ta okulların tatil edilip edilmediği internette araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Birçok kişinin internette araştırdığı "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı böylelikle netleşti. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar...

okullar tatil mi

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil edildi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKUL VAR MI, YOK MU?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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