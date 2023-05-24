29 Mayıs okullar tatil mi? Seçim ertesi 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar kapalı mı, açık mı? Bakan Özer'den tatil açıklaması

29 Mayıs'ta okulların tatil edilip edilmediği internette araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Birçok kişinin internette araştırdığı "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı böylelikle netleşti. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar...
29 Mayıs'ta okullar tatil edildi.
Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.
YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI