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  4. 29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

29.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. 29 Mayıs Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Yapılan son çekiliş sonucu ise 5+1 kazanan olmazken, 5 kazanan 5 kişi 6.570,35 TL kazanmıştı. Peki 29 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 29 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona erdi. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 29 Mayıs gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapıldı. Peki 29 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

29 MAYIS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 29 Mayıs Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 29 Mayıs tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli oldu. Sonuçların açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi. Yapılan son çekiliş sonucu şanslı numaralar 1, 12, 16, 22 ,24 ,1 oldu.

29 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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